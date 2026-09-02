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В Екатеринбурге срок закрытия движения по улице Первомайской продлен до 10 сентября

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. В Екатеринбурге срок закрытия транспортного и пешеходного движения по ул. Первомайской — от ул. Толмачева до ул. Карла Либкнехта продлен до 10 сентября.

В департаменте информполитики администрации Екатеринбурга сообщили, что в настоящее время на указанном участке продолжается строительство комплекса общественно-жилого назначения.

Автомобилисты могут объехать закрытый участок по ул. Карла Либкнехта, проспекту Ленина, по ул. Царской и ул. Николая Никонова. На перекрытой части дороги установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Тротуары для пешеходов также закрыты, информация об альтернативных маршрутах для пешеходов размещена на специальных щитах, сообщили в администрации.

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