Оптовая стоимость мяса бройлера в России выросла на треть с начала года

УрБК, Москва, 03.11.2026. К концу октября 2026 года оптовая стоимость мяса бройлера в России достигла 250 рублей за 1 кг, увеличившись на 37% в годовом выражении. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Основными факторами подорожания стали рост издержек птицеводческих хозяйств и сокращение объемов внутреннего производства, которое не удается компенсировать увеличением импорта. За период с 26 октября по 1 ноября рост цен к предыдущей неделе составил 2%. В годовом сопоставлении филе подорожало на 42% (до 458 рублейза 1 кг); бедро — на 38% (до 190 рублей); окорочок — на 31% (до 205 рублей); голень — на 22% (до 200 рублей); фарш механической обвалки — на 3% (до 72 рублей).

Снижение цен зафиксировано только на крыло — на 10%, до 148 рублей за 1 кг. В розничном сегменте, по данным Росстата, в сентябре охлажденные и мороженые куры подорожали в среднем на 15,8% (до 267,8 рубля за 1 кг). Сдержать рост цен не удалось и за счет импорта, отмечает издание. В январе–сентябре 2026 года Россия ввезла 283,9 тыс. тонн мяса птицы (+26,4% год к году), в том числе из Белоруссии — 148,1 тыс. тонн (+16,8%) и из Китая — 110,8 тыс. тонн (+81,3%). Однако, по оценке экспертов, при годовом производстве птицы в России свыше 5,6 млн тонн эти объемы импорта составляют лишь небольшой процент рынка и не способны создать профицит.

На прошлой неделе министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова пояснила, что цена на мясо птицы длительное время не росла, поскольку курица относится к категории социально значимых продуктов. Но долго удерживать цены птицефабрики тоже не могли, пояснила министр.

«У производителей тоже есть своя инфляция. У них дорожают производство, корма, примеси, ветеринарные препараты. Поэтому, на мой взгляд, рост цен сейчас органический. Будем надеяться, что рост цен позволит птицефабрикам получить рентабельность для развития производства», — сказала Анна Кузнецова.

Она добавила, что до недавнего времени рыночная ситуация поставила производителей на грань выживания. Из-за низких цен на мясо птицы птицефабрики не могли запустить инвестиционные проекты.