От перепроизводства к дефициту?

Молочный рынок России выходит из периода перепроизводства. Потребление продукции восстанавливается, тогда как производство товарного молока не успевает за спросом. На этом фоне в 2027 году молочная продукция, которая в текущем году сдерживала инфляцию, может стать одним из факторов ее ускорения. Об этом говорили участники форума «Агропром Урал» в Екатеринбурге.

Генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов отметил, что в 2025 году и в текущем году молоко и молочная продукция остаются в категории товаров, цены на которые снижаются. Это создает дополнительную нагрузку на производителей из-за роста издержек. При этом восстановление спроса уже приводило к резким ценовым колебаниям.

«Вспомните 2023 год, когда потребление резко начало восстанавливаться. В течение полугода на 20–25% выросли цены на молоко, на 17% увеличилась цена на полке. Сливочное масло за полгода подорожало на 40%. И в следующем году мы увидели падение спроса и цены на молоко. Очередные качели. К сожалению, сейчас, в течение ближайших 2–3 кварталов, мы можем увидеть те же самые качели», — сказал А. Белов.

По его словам, один из основных рисков заключается в том, что спрос растет, а увеличение производства товарного молока в стране не прогнозируется. В следующем году ситуация может осложниться замедлением роста доходов населения, которое ограничит возможности дальнейшего расширения потребления. А. Белов призвал участников рынка не ждать очередного скачка цен, а корректировать их постепенно, учитывая рыночную конъюнктуру и платежеспособность покупателей.

Восстановление спроса, по оценке представителей отрасли, связано в том числе с развитием общепита и сегмента готовой еды. По словам А. Белова, каждый третий литр молока, выпитый в России, был продан в кофейнях в виде капучино.

Глава Молочного союза Игорь Пехотин также обратил внимание на изменение ценовой конъюнктуры. По его оценке, в сентябре и октябре на рынке второй месяц подряд наблюдалось восстановление цен на молочную продукцию. Среди основных вызовов для отрасли И. Пехотин назвал снижение инвестиционной активности на фоне высоких процентных ставок и жесткой денежно-кредитной политики, ветеринарные риски, необходимость повышать эффективность производства и внедрять современные технологии. Дополнительным ограничением остается дефицит кадров.

По словам И. Пехотина, в России реализуются 78 крупных животноводческих проектов, которые в совокупности должны обеспечить прирост производства почти на 300 тыс. тонн молока. Выход этих проектов на полную мощность ожидается начиная с 2028 года.

На федеральном уровне одним из инструментов поддержки отрасли остается льготное инвестиционное кредитование. Заместитель министра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов заявил, что ведомство намерено сохранить эту меру, чтобы предприятия могли продолжать строительство и модернизацию производств.

«Мы льготное инвестиционное кредитование сохраним для того, чтобы инвесторы не сомневались в серьезности наших намерений поддержать отрасль, даже в самые непростые времена», — заявил Р. Некрасов на форуме.

При этом реализация других мер поддержки, по словам замминистра, будет зависеть от ситуации с бюджетом и бюджетного процесса. С 2026 года для крупных и средних производителей была отменена субсидия на 1 кг товарного молока. Таким образом, доступность инвестиционного финансирования приобретает особое значение для предприятий, которым необходимо расширять производство на фоне высоких затрат.

По данным Росстата, за девять месяцев 2026 года сельскохозяйственные организации произвели 16,5 млн тонн молока — на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре производство выросло на 1,8%, до 1,8 млн тонн. При этом поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях на конец сентября сократилось на 1,8% в годовом выражении, до 7,37 млн голов, в том числе коров — на 2,7%, до 2,94 млн.

Отдельное внимание участники дискуссии уделили ситуации в Свердловской области. Регион планирует увеличить производство молока до 1 млн тонн в год к 2030 году. В 2025 году местные животноводы произвели 887,2 тыс. тонн молока-сырья.

По данным презентации, представленной на форуме, в области ежедневно производят около 2,1 тыс. тонн молока, тогда как объем переработки составляет 1,7 тыс. тонн в сутки. В регионе работают более 20 перерабатывающих предприятий. На Ирбитский молочный завод приходится 35% переработки, на группу компаний «Молочный кит» — 20%, на «Талицкое молоко» — 15%, на «Молочную благодать» — 12%. Более 80% молока-сырья перерабатывается непосредственно в области.

Среди крупных производителей на презентации выделили группу компаний УГМК с долей 11%, СПК «Килачевский» — 7%, предприятие «Некрасово» — 4%. Около 20% производства обеспечивают крестьянские и фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и население.

Власти региона связывают дальнейшее увеличение выпуска с модернизацией и строительством агрокомплексов, развитием племенного животноводства и импортозамещением. Свердловская область занимает первое место в Уральском федеральном округе по производству молока.

Согласно оценкам, представленным участникам форума, за январь–август 2026 года внутренний спрос на молочную продукцию в России увеличился на 4%. При этом динамика различается по категориям. Спрос на творог и продукты на его основе вырос на 7%, на сливки и сливочное масло — на 6%, на сыры — на 5%, на йогурты — на 4%. В то же время спрос на питьевое молоко остался без изменений, на сухое обезжиренное молоко снизился на 2%, на сыворотку — на 3%.

На внутренний рынок также влияют поставки из Беларуси. По данным презентации, в январе–августе 2026 года доля белорусской продукции в общем объеме потребления молочной продукции в России составила 18,3%, увеличившись на 2,1 процентного пункта в годовом выражении. Денежный объем импорта из Беларуси, согласно представленным оценкам, вырос на 18%.

Участники рынка обсудили, как соотношение внутреннего производства, переработки и импорта будет влиять на ценовую ситуацию. При увеличении спроса и ограниченных возможностях наращивания производства баланс рынка становится чувствительнее к изменению себестоимости, закупочных цен и объемов поставок. В результате молочная отрасль может перейти от ситуации, когда избыток сырья и готовой продукции сдерживал цены, к более напряженной конъюнктуре.

Если производство не будет увеличиваться темпами, сопоставимыми с ростом потребления, подорожание молока и молочной продукции станет одним из возможных последствий. При этом конкретная динамика цен в итоге будет зависеть от темпов реализации инвестиционных проектов, эффективности предприятий и ситуации с импортом.

Для рынка это означает, что дальнейшая динамика цен будет зависеть не только от покупательского спроса, но и от способности производителей быстро наращивать выпуск без существенного увеличения издержек. Даже при наличии инвестиционных планов расширение молочного производства требует времени, поэтому эффект от новых мощностей проявится не сразу. В этих условиях конкуренция за сырье может усилиться, а переработчикам придется искать баланс между закупочными ценами и платежеспособностью покупателей. Если рост себестоимости будет переноситься в розничные цены, молочная продукция, ранее помогавшая сдерживать общий уровень цен, может внести дополнительный вклад в инфляцию. При этом масштаб подорожания будет зависеть от того, насколько быстро предложение сможет отреагировать на изменение спроса.