Сельхозпроизводство в России в сентябре снизилось на 12,3% в годовом выражении

УрБК, Москва, 03.11.2026. Объем сельскохозяйственного производства в России в сентябре 2026 года сократился на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, приведенные изданием «Агроэксперт».

Снижение произошло после роста показателя на 6,6% в августе. При этом прогнозы урожая зерновых остаются относительно высокими. В сентябре Минэкономразвития оценивало валовой сбор зерна в 141,8 млн тонн, Минсельхоз — в 135–137 млн тонн. В середине октября министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что аграрии собрали 95 млн тонн пшеницы — на 2 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рекордный показатель сбора пшеницы составляет 104,2 млн тонн.

Отраслевые эксперты связывают снижение производства с несколькими факторами, в том числе с уменьшением рентабельности хозяйств, трудностями с экспортом, высокой стоимостью кредитов и неблагоприятными погодными условиями. Дополнительное давление на аграриев оказывает ситуация на топливном рынке.

Высокие объемы производства при этом не обеспечивают сопоставимого роста доходов сельхозпроизводителей. По оценкам участников рынка, цена пшеницы четвертого класса снизилась примерно до 8 тыс. руб. за тонну — приблизительно на 40% ниже прошлогоднего уровня. На фоне дорогого заемного финансирования это ухудшает экономику хозяйств, особенно небольших и средних.

Снижение отмечается и в отдельных сегментах растениеводства. По данным на 1 октября, в России собрали 14,65 млн тонн картофеля — на 8,7% меньше, чем годом ранее. Одновременно в сентябре отгрузки сельскохозяйственной техники сократились: комбайнов — на 65,3%, тракторов — на 30%. За девять месяцев формальный рост продаж составил 3%, однако, по оценкам участников рынка, он не свидетельствует об устойчивом восстановлении инвестиционного спроса.

Часть сентябрьского спада эксперты объясняют изменением структуры посевных площадей и сроков уборочной кампании. В связи со снижением привлекательности зерновых культур аграрии перераспределяли площади в пользу масличных, уборка которых начинается позднее. Поэтому часть продукции, которая в предыдущие годы учитывалась в сентябре, в этом сезоне может попасть в октябрьскую статистику.

На сроки уборки также повлияли погодные условия: засуха в южных регионах и переувлажнение почв на Урале. Это привело к смещению сроков полевых работ и потерям части урожая.

При этом участники рынка считают ухудшение финансового положения сельхозпроизводителей более существенной проблемой, чем месячная динамика статистики. Высокие процентные ставки ограничивают возможности хозяйств по рефинансированию задолженности, обновлению техники и расширению производства. Наиболее уязвимыми остаются небольшие предприятия, располагающие меньшими финансовыми резервами.

Эксперты допускают, что октябрьские показатели могут оказаться выше сентябрьских благодаря более поздней уборке масличных культур. Вместе с тем участники рынка ожидают, что финансовые трудности продолжат влиять на производственные планы аграриев на 2027 год, в том числе на объемы будущего сева.