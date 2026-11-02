ГлавнаяНовости
Вчера16:44

Пользователи «Яндекс Пэй» столкнулись со сбоем в работе сервиса

УрБК, Москва, 02.11.2026. Пользователи платежного сервиса «Яндекс Пэй» сообщили о проблемах с переводами, оплатой и пополнением счета. О сбое пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к сервису «Яндекс Пэй». Наши специалисты уже работают над устранением сложности», — сообщили в компании.

На странице сервиса появилось уведомление о том, что некоторые функции могут быть недоступны. По данным портала Detector404, за последний час поступило более 400 сообщений о проблемах в работе приложения. В частности, пользователи жалуются на невозможность переводить деньги между собственными счетами.

Это уже второй сбой в работе «Яндекс Пэй» за последнее время. В октябре сервис также был недоступен после атак беспилотников на дата-центры «Яндекса». Причины нового сбоя пока не называются.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
12 августа 202611:05

Приложение «Яндекс Пэй» удалили из российского App Store

УрБК, Москва, 12.08.2026. Приложение платежного сервиса «Яндекс Пэй» стало недоступно для скачивания в российском сегменте магазина App Store. Об этом сообщается в телеграм-канале «Яндекс Пэй». «Яндекс Пэй больше недоступен в App Store. Не волнуйтесь, ваши деньги в безопасности, вы можете и дальше спокойно пользоваться нашими сервисами», — говорится в сообщении. Пользователям рекомендовали не удалять уже установленное приложение. Другие сервисы «Яндекса» все еще доступны в App Store.При попытке перейти на страницу «Яндекс Пэй» через браузер появляется уведомление о том, что запрашиваемая
18 июля 202311:05

Заказать дизайн мобильного приложения

Эффективно работать в сети интернет, не имея мобильного приложения, сейчас уже просто невозможно. Абсолютно все пользователи смартфонов выбирают именно этот формат, ведь приложение имеет массу преимуществ по сравнению с обычным сайтом. Пользоваться им проще и безопаснее. Единственное, что может заставить задуматься в необходимости приложения, – это его стоимость. Действительно данную услугу нельзя назвать дешёвой, по крайней мере, в том случае, если его разработкой занимаются профессионалы, однако все вложения точно себя окупят вскоре после запуска. Заказать дизайн мобильного приложения уже
31 марта 202311:05

Как открыть маркетплейс: ключевые факторы успеха

Как открыть маркетплейс? Этот вопрос актуален для тех, кто хочет организовать масштабный бизнес. Прежде всего, стоит заняться разработкой приложения для маркетплейса – комплексный процесс, который включает в себя множество звеньев. Давайте узнаем, что это такое, какие типы мобильных маркетплейсов существуют, что нужно учитывать при их создании. Мобильные маркетплейсы – это платформы, которые позволяют пользователям совершать покупки и продажи товаров и услуг на своих мобильных устройствах. Такие приложения отличаются рядом преимуществ: — позволяют пользователям легко и удобно делать покупки
Shutterstock/ автор TippaPatt
27 ноября 202511:05

Фейковые покупатели и недоступность сайтов: как вычислить угрозы для бизнеса в онлайне

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2025. Объемы электронной торговли на Урале продолжают ставить рекорды — все больше людей предпочитают заказывать товары и услуги онлайн. С расширением рынка возникают и новые вопросы, в том числе в области безопасности онлайн-ресурсов. Бизнес подвергается «скрытым атакам», которые непросто вычислить, а они приводят к потерям — продаж, времени и клиентов. Мобильный оператор T2 рассказал о неочевидных угрозах, с которыми уральские предприниматели могут столкнуться в онлайне, и как их предотвратить. DDoS-атаки Это онлайн-атаки на интернет-ресурсы компании, во время