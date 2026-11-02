Пользователи «Яндекс Пэй» столкнулись со сбоем в работе сервиса

УрБК, Москва, 02.11.2026. Пользователи платежного сервиса «Яндекс Пэй» сообщили о проблемах с переводами, оплатой и пополнением счета. О сбое пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к сервису «Яндекс Пэй». Наши специалисты уже работают над устранением сложности», — сообщили в компании.

На странице сервиса появилось уведомление о том, что некоторые функции могут быть недоступны. По данным портала Detector404, за последний час поступило более 400 сообщений о проблемах в работе приложения. В частности, пользователи жалуются на невозможность переводить деньги между собственными счетами.

Это уже второй сбой в работе «Яндекс Пэй» за последнее время. В октябре сервис также был недоступен после атак беспилотников на дата-центры «Яндекса». Причины нового сбоя пока не называются.