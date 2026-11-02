Более 60 дизайнеров представят коллекции на юбилейной Неделе моды в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2026. Более 60 российских дизайнеров и брендов примут участие в XXV Неделе моды в Екатеринбурге, которая пройдет с 3 по 8 ноября в Уральском центре развития дизайна. За шесть дней на подиум выйдут более 500 профессиональных моделей, сообщили организаторы.

Откроет программу показ московского дизайнера Сергея Сысоева, который представит коллекцию сезона весна-лето 2027. В ее основе — техника пэчворк и образы фамильной усадьбы: в принтах и фактурах тканей использованы мотивы архитектуры, интерьеров и садов.

В первый день также покажут коллекции дизайнеры из Екатеринбурга, Соликамска и других городов. Среди участников: Анжела Волкова (бренд Wolkoss), Екатерина Перницкая, бренд 23.05 after и профессор Уральского государственного архитектурно-художественного университета Людмила Кокорева.

Во второй день состоится студенческий конкурс «Дебют». Дипломные коллекции представят учащиеся профильных вузов из Москвы, Иваново, Тольятти, Омска и Екатеринбурга.

5 ноября запланирован индивидуальный показ Лоры Дембицкой, после которого начнутся детские дни Недели моды. С 5 по 7 ноября зрителям представят коллекции детской одежды. В программе также заявлен перформанс «Индийская принцесса» с элементами хореографии традиционных индийских танцев.

Заключительный день, 8 ноября, откроет показ Кристины Кибовской (бренд Kibovskaya, Севастополь). В Екатеринбурге она впервые представит коллекцию «Стихия», посвященную четырем природным элементам — огню, воде, воздуху и земле. В финале выступит оперная певица и финалистка шоу «Голос» Анна Скляр.

В программу Недели моды также войдут танцевальные перформансы с элементами хореографии этнических танцев. Проект проводится в Екатеринбурге в 25-й раз и объединяет дизайнеров, представителей индустрии моды и студентов профильных учебных заведений.