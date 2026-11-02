ЕВРАЗ НТМК внедрил систему видеоаналитики для контроля работы доменных печей
УрБК, Нижний Тагил, 02.11.2026. Нижнетагильский металлургический комбинат (ЕВРАЗ НТМК) запустил систему оптического контроля на базе компьютерного зрения для мониторинга работы фурменных приборов доменных печей №6 и №7. Инвестиции в проект составили более 40 млн рублей, экономический эффект оценивается в 8,2 млн рублей в год, сообщает департамент внешних коммуникаций предприятия.
Фурменные приборы используются для подачи в печь горячего воздуха, пылеугольного топлива и природного газа. Ранее контроль зоны горения осуществлялся газовщиками визуально через смотровые окна, что не обеспечивало непрерывного мониторинга и отвлекало специалистов. Прогар фурмы мог привести к аварийной остановке агрегата и существенным экономическим потерям.
Теперь у смотровых окон установлены специализированные видеокамеры с быстросъемным креплением, позволяющим проводить монтаж за несколько минут. Оборудование самостоятельно настраивается и позиционирует фокус на пятне фурменного очага. Видеопоток выведен на пульт оператора, что обеспечивает круглосуточный контроль в реальном времени. Аналитический модуль системы, находящийся на этапе финальной доработки, будет автоматически отслеживать геометрию копья вдувания, облако пылеугольного топлива, оползание защитного слоя и потерю изображения.
При выявлении отклонений алгоритм оперативно направит уведомление технологическим службам. Опыт реализации проекта планируется тиражировать на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЕВРАЗ ЗСМК).