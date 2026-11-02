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ЕВРАЗ НТМК внедрил систему видеоаналитики для контроля работы доменных печей

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Нижний Тагил, 02.11.2026. Нижнетагильский металлургический комбинат (ЕВРАЗ НТМК) запустил систему оптического контроля на базе компьютерного зрения для мониторинга работы фурменных приборов доменных печей №6 и №7. Инвестиции в проект составили более 40 млн рублей, экономический эффект оценивается в 8,2 млн рублей в год, сообщает департамент внешних коммуникаций предприятия.

Фурменные приборы используются для подачи в печь горячего воздуха, пылеугольного топлива и природного газа. Ранее контроль зоны горения осуществлялся газовщиками визуально через смотровые окна, что не обеспечивало непрерывного мониторинга и отвлекало специалистов. Прогар фурмы мог привести к аварийной остановке агрегата и существенным экономическим потерям.

Теперь у смотровых окон установлены специализированные видеокамеры с быстросъемным креплением, позволяющим проводить монтаж за несколько минут. Оборудование самостоятельно настраивается и позиционирует фокус на пятне фурменного очага. Видеопоток выведен на пульт оператора, что обеспечивает круглосуточный контроль в реальном времени. Аналитический модуль системы, находящийся на этапе финальной доработки, будет автоматически отслеживать геометрию копья вдувания, облако пылеугольного топлива, оползание защитного слоя и потерю изображения.

При выявлении отклонений алгоритм оперативно направит уведомление технологическим службам. Опыт реализации проекта планируется тиражировать на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЕВРАЗ ЗСМК).

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