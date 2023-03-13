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На ЕВРАЗ ЗСМК ввели систему видеоаналитики и искусственный интеллект

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. Для снижения потерь металла в конвертерном цехе Евразийского Западно-Сибирского металлургического предприятия (ЕВРАЗ ЗСМК) ввели систему видеоаналитики, а также искусственный интеллект (ИИ) для определения величины свободного борта в стальковше. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На ЕВРАЗ ЗСМК ввели систему видеоаналитики и искусственный интеллект
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Нововведение также позволит сэкономить огнеупоры и повысить безопасность труда подручных сталевара. Ожидаемый экономический эффект от реализации проекта составит порядка 28 млн руб. в год.

Ранее подручный сталевара визуально определял высоту свободного борта в ковше по отпечатку от предыдущего налива металла. Металл мог оставаться в конвертере, либо могли происходить переливы ковшей, что увеличивало себестоимость производства и приводило к преждевременному ремонту оборудования.

Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК и ЕвразТехники (ИТ-подразделение ЕВРАЗа) установили тепловизоры и видеокамеры и научили систему работать с помощью ИИ. Нейросеть определяет температуру шлакового нароста, огнеупоров и жидкого металла, а затем рассчитывает среднее значение высоты свободного борта. Благодаря мощным видеокартам информация обрабатывается с задержкой не более 1 секунды.

Видеоархив помогает отслеживать качество работы нейросети и дообучать ее при необходимости. Также с его помощью технологи могут просматривать записи каждого выпуска стали и анализировать работу бригад.

Благодаря цифровым технологиям улучшаются условия труда и снижается воздействие на работников таких вредных факторов, как тепловое излучение, загазованность и запыленность. Подручные сталевара уже используют возможности видеоаналитики, наблюдая за процессом заливки стали на мониторе.
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