На ЕВРАЗ ЗСМК ввели систему видеоаналитики и искусственный интеллект

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В первом и втором конвертерных цехах (ККЦ-1 и ККЦ-2) ЕВРАЗ ЗСМК начали применяться ...

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. ЕВРАЗ ЗСМК с помощью системы видеоаналитики начал отслеживать, как работники комбината ...

ЕВРАЗ ЗСМК ввел систему видеоанализа для отслеживания безопасности на предприятии

Экономический эффект после запуска в работу стенда для разогрева ковшей на ЕВРАЗ ЗСМК может составить 29 млн рублей в год

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. В электросталеплавильном цехе ЕВРАЗ ЗСМК в рамках инвестиционного проекта запущен в ...