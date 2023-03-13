На ЕВРАЗ ЗСМК ввели систему видеоаналитики и искусственный интеллект

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В первом и втором конвертерных цехах (ККЦ-1 и ККЦ-2) ЕВРАЗ ЗСМК начали применяться ...14.12.2022 ЕВРАЗ ЗСМК ввел систему видеоанализа для отслеживания безопасности на предприятии
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. ЕВРАЗ ЗСМК с помощью системы видеоаналитики начал отслеживать, как работники комбината ...20.07.2022 Экономический эффект после запуска в работу стенда для разогрева ковшей на ЕВРАЗ ЗСМК может составить 29 млн рублей в год
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. В электросталеплавильном цехе ЕВРАЗ ЗСМК в рамках инвестиционного проекта запущен в ...03.06.2020 ЕВРАЗ ЗСМК реализует пилотный проект видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2020. В среднесортном цехе ЕВРАЗ ЗСМК внедрили систему автоматического обнаружения человека в ...08.12.2017 ЕВРАЗ подвел итоги конкурса «Лучший молодой рабочий по профессии»
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. ЕВРАЗ подвел итоги традиционного конкурса «Лучший молодой рабочий по профессии». Об ...