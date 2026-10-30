Глава совета директоров ММК Рашников стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

УрБК, Магнитогорск, 30.10.2026. Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и стал полным кавалером этой награды. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Награда присуждена за большой вклад в развитие российской промышленности и многолетнюю добросовестную работу.

Орден «За заслуги перед Отечеством» относится к числу высших государственных наград России и имеет четыре степени, высшей из которых является первая. Полными кавалерами ордена становятся те, кто последовательно удостоен всех четырех степеней. Получение Виктором Рашниковым высшей степени завершило наградную последовательность, начавшуюся в 1998 году.

Ранее Виктор Рашников был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени в 1998 году, III степени — в 2004 году и II степени — в 2013 году. В 2022 году В. Рашникову присвоили звание Героя Труда Российской Федерации за особые трудовые заслуги перед государством и народом.