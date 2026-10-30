ВТБ отказывается получать акции группы «Самолет» по санации застройщика

УрБК, Москва, 30.10.2026. ВТБ отказывается получать акции группы «Самолет» в рамках ее санации. Об этом заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

ВТБ — второй по величине кредитор «Самолета» после Сбербанка и намерен ориентироваться на позицию главного кредитора. «Финансовое оздоровление застройщика, вероятнее всего, будет проходить за счет реструктуризации существующего долга, а не его конвертации в акции», — цитирует Д. Пьянова «Коммерсантъ».

По словам Д. Пьянова, случай застройщика может стать первым крупным примером применения нового механизма комплексной санации, предусмотренного законодательством о банкротстве.

Речь идет о норме закона «О несостоятельности (банкротстве)» (№ 127-ФЗ), которая вступит в силу 27 июля 2027 года и позволит кредиторам, имеющим большинство, запустить заключение комплексного соглашения о санации с участием в ней других кредиторов. Эта норма может быть применена в отношении группы компаний «Самолет».

Согласно отчетности «Самолета», на 1 января 2026 года объем кредитов ВТБ оценивался в 85,9 млрд руб. (10% общей задолженности девелопера). На эту дату госбанк занимал второе место после Сбербанка (274,2 млрд руб.). На 1 июля ВТБ в списке крупнейших кредиторов уже не было, так как его доля опустилась ниже 10%. При этом доля Сбербанка выросла до 31% (303,2 млрд руб.).