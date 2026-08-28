ВТБ получил заявки селлеров маркетплейсов на реструктуризацию кредитов на сотни миллионов рублей

УрБК, Москва, 28.08.2026. Заявки предпринимателей, торгующих на маркетплейсах, на реструктуризацию кредитов в ВТБ оцениваются в сотни миллионов рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления банка Д. Пьянов.

«Эта величина для баланса банков небольшая, хотя в плане влияния на отдельные человеческие судьбы — значимая», — сказал Д. Пьянов «Интерфаксу».

По его словам, сами маркетплейсы пока не обращались в банк с заявками на реструктуризацию кредитов.

При этом ВТБ не ожидает значительного доформирования резервов по таким кредитам. Д. Пьянов отметил, что «краткосрочные просадки» с точки зрения моделирования резервов по МСФО восстановятся в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Он также напомнил, что Банк России до конца 2026 года освободил селлеров, получивших ущерб, от классификации реструктуризации кредитов как вынужденной.

Летом ВСУ начали наносить удары беспилотниками по логистическим объектам Wildberries и Ozon в российских регионах. Это привело к разрушению складов и уничтожению товаров.

По оценке Д. Пьянова, ситуация может привести к краткосрочному снижению выручки и ухудшению кредитного качества заемщиков.

«Но даже в стрессовом сценарии всего лишь переводит этих заемщиков из категории первоклассной в категорию нормальной в нынешних макроэкономических условиях», — добавил он.