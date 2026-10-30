Главный ледовый городок Екатеринбурга переедет в ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2026. Главный новогодний ледовый городок Екатеринбурга в этом году разместится в Парке Маяковского — об этом официально сообщила администрация парка. Темой праздничной площадки станут новогодние игрушки.

Площадь 1905 года сохранит свое место в праздничной программе Екатеринбурга — там будет работать каток. В парке ждут наступления снежной и морозной погоды, чтобы начать обустройство комплекса.

В течение двух последних лет новогодний городок строили в Историческом сквере. До этого на протяжении многих лет традиционной площадкой для него была Площадь 1905 года.