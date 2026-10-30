В Екатеринбурге разрыв цен между новостройками и вторичным жильем сократился до 11%

УрБК, Москва, 30.10.2026. В 2026 году ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками сокращается. В Екатеринбурге новостройки в октябре 2026 года дороже готового жилья лишь на 11%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Циана».

Средняя цена квадратного метра на рынке новостроек Екатеринбурга в октябре 2026 года составила 182,9 тыс. руб., за год она прибавила 6%. На вторичном рынке «квадрат» стоит 165,4 тыс. руб., прибавив за год 10%. Таким образом, вторичный «квадрат» в городе дорожает быстрее первичного — та же тенденция, что и в целом по стране. Среди городов УрФО, попавших в выборку, разрыв в Екатеринбурге оказался минимальным: в Челябинске первичный «квадрат» дороже вторичного на 43%, в Тюмени — на 22%, в Уфе — на 32%.

В среднем по крупным городам новостройки сейчас на 20% дороже готового жилья, год назад — на 25%. Пять лет назад первичный рынок обогнал вторичный по уровню цен, и с того момента разрыв почти всегда рос, так как новостройки дорожали быстрее готового жилья. В 2026 году «квадрат» на первичном рынке подорожал в среднем на 8%, на вторичном — на 12%.

Ценовой разрыв сейчас максимален в Новокузнецке (новостройки на 54% дороже), Сочи (45%), Челябинске (43%), Тольятти (38%), Кемерове (36%). В этих городах строится мало нового жилья, а квартиры на вторичном рынке продаются в морально устаревшем жилфонде. В Красноярске, Чебоксарах и Саратове цены в сегментах сопоставимы. В Москве и Санкт-Петербурге показатели близки к средним по всем городам (17% и 23% соответственно).

В большинстве локаций (в 30 из 40 анализируемых) цены на вторичке за год увеличились сильнее, чем в новостройках, поэтому разрыв между сегментами сократился. Наиболее заметное снижение разрыва — в Томске (−21 п.п.), Чебоксарах (−20 п.п.) и Набережных Челнах (−14 п.п.).

«Из-за того, что вторичка дорожает быстрее новостроек, ценовой разрыв между сегментами продолжит сокращаться. Совсем он не исчезнет, так как на первичном рынке все же сохраняется рост из-за изменения структуры предложения в пользу более дорогих проектов, строительной инфляции, дорогого проектного финансирования», — комментируют в «Циане».

В выборке участвовали 40 крупнейших рынков. Анализировались объявления о продаже квартир на вторичном рынке (кроме элитного жилья) и первичном рынке (в строящихся корпусах от девелоперов, без ЖК премиальных сегментов).