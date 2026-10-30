ФНС протестирует скоринг-контроль за сокрытием доходов самозанятых
УрБК, Москва, 30.01.2026. Федеральная налоговая служба (ФНС) апробирует скоринговую модель для выявления рисков сокрытия доходов самозанятыми. Об этом рассказал начальник управления оперативного контроля службы Владимир Мальцев, пишут «Ведомости».
Задача модели — выявление плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), которые неправомерно аннулируют чеки в приложении «Мой налог». Для этого применяется ряд параметров, среди которых систематичность таких отмен на протяжении определенного периода времени. «Если самозанятый массово аннулирует чеки, то это привлечет наше внимание», — пояснил В. Мальцев.
Еще один «звоночек» — отмена чека партнером плательщика НПД (например, цифровой посреднической платформой или банком), уточнил он. Скоринговая модель «в практически опытном режиме» сейчас апробируется только в регионах, и за девять месяцев текущего года ФНС привлекла к ответственности за неправомерное аннулирование чеков около 3 тыс. самозанятых на сумму около 300 млн руб., рассказал Мальцев.
Он также напомнил, что налоговый кодекс предусматривает специальную ответственность для плательщиков НПД за сокрытие доходов. Штраф составляет 20% от суммы операции при первом нарушении и 100% при повторном.