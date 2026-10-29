В Екатеринбурге юбилейную Неделю моды открыли показом на стройплощадке

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. Индустриальный показ на строительной площадке небоскреба «Башня А» в квартале «Екатеринбург-Сити» предварил открытие XXV сезона «Недели моды в Екатеринбурге». Среди приглашенных на индустриальный показ были фэшн-блогеры, представители СМИ.

Модели представили специальную одежду для строителей, переосмысленную в эстетике высокой моды, сообщили организаторы проекта. Показ прошел на пятом этаже строящегося здания, которое возводит компания «УГМК-Застройщик». Вместо традиционных декораций подиумом стали бетонные конструкции и строительные леса на фоне развивающегося делового центра города.

Концепция мероприятия получила название «Город, который мы носим». Авторы проекта связали модные образы с десятью городскими объектами и посвятили показ людям, чья работа формирует современный облик Екатеринбурга.

«Мы хотели погрузить вас не просто в коллаборацию, а в атмосферу Екатеринбурга. За основу взяли концепцию «город, который мы носим»: десять городских объектов мы метафорически перенесли на модные образы. Главная идея — сделать видимым то, чего мы обычно не замечаем. За каждым из этих мест стоит труд тысяч людей, и сегодня мы решили подсветить профессии, которые ежедневно делают нашу жизнь комфортнее», — рассказала руководитель проекта «Неделя моды» Татьяна Васильева.

Выбор площадки организаторы объяснили ее связью с развитием городской среды. Высота «Башни А» составит 100 м. По данным девелопера, при строительстве здания впервые в России применяется трубобетонная технология, которая позволяет повысить несущую способность колонн и создавать просторные помещения с большим количеством естественного света.

«Мы очень рады, что такое яркое мероприятие проходит именно здесь, в самом сердце квартала «Екатеринбург-Сити», в нашем высокотехнологичном проекте «Башня А». Такой проект наглядно показывает, как индустриальная мощь Екатеринбурга может быть по-настоящему красивой и стильной. Но главное — он посвящен людям, которые каждый день делают значимую работу, формируя новый облик города.

Участвуя в творческой коллаборации, мы подчеркиваем, что в Екатеринбурге возводятся не просто квадратные метры, а создается новая городская среда, где архитектура встречается с технологиями, модой и красотой», — отметил генеральный директор «УГМК-Застройщика» Евгений Мордовин.

Переосмысление профессиональной строительной униформы через индустриальный дизайн-код города воплотило суть Екатеринбурга — индустриального города, который активно строится. Одежда для показа была предоставлена Строительно-торговым домом «Петрович».

«Сегодня на подиуме, которым стал реальный строительный объект, в экспериментальном формате была показана спецодежда, которой пользуются настоящие строители — комбинезоны, каски, специальная обувь стали холстом для создания образов», — отметил директор дивизиона УрФО Строительно-торгового дома «Петрович» Дамир Боголюбов.

Основная программа XXV сезона «Недели моды в Екатеринбурге» пройдет с 3 по 8 ноября в Уральском центре развития дизайна. В ней примут участие более 60 российских дизайнеров и брендов.