При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле появился сенсорный комплекс для детей с особенностями развития

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. В Нижнем Тагиле в фонде «Живи, малыш» прошла презентация проекта «Ребята учатся шагать!». Инициатива победила в конкурсе социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!».

В пресс-службе ЕВРАЗа сообщили, что на грант в размере 500 тыс. руб.фонд приобрел сенсорно-динамический комплекс «Домик великана» для занятий с детьми с ограниченными возможностями. Комплекс представляет собой специализированное пространство с набором регулируемых модулей и подвесных элементов. Он развивает баланс, моторику, пространственное мышление, а также создает условия для отдыха и снятия напряжения. Конструкция позволяет адаптировать высоту и набор снарядов под конкретного участника, меняя уровень сложности упражнений.

Занятия проходят в игровой форме. Ребенок взаимодействует с подвижными конструкциями, удерживает равновесие на динамической платформе, постоянно корректируя положение тела. Такая работа развивает координацию, устойчивость и мышечный контроль, а освоенные навыки переносятся в повседневную жизнь.

«Сенсорно-динамический метод применяется в ведущих реабилитационных центрах России. Теперь он доступен и в Нижнем Тагиле. Для детей это возможность освоить жизненно важные навыки, включая самостоятельную ходьбу. Для родителей — радость видеть, как ребенок делает первые шаги и справляется с тем, что раньше давалось с трудом. Этот результат подтверждает, что поддержка таких проектов приносит реальную пользу», — отметила руководитель благотворительного фонда «ЕВРАЗ Урал» Елена Раудштейн.

ЕВРАЗ сотрудничает с фондом «Живи, малыш» более 10 лет. За это время компания направила на проекты фонда более 24 млн руб. Среди них — «Выездная реабилитация» с занятиями на дому, «Социальная передышка» с услугой няни-ассистента, а также социальное такси для детей с ОВЗ, которое действует в Нижнем Тагиле с 2015 года. На базе фонда работает реабилитационный центр, где с детьми занимаются специалист АФК, адаптивный педагог и нейропсихолог. За время работы центра проведено более 6 тыс. занятий адаптивной физической культурой.