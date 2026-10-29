В Екатеринбурге подготовлены изменения в городской Устав

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. Власти Екатеринбурга подготовили проект изменений в Устав города в связи с вступлением в силу федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления. Публичные слушания по документу запланированы на 20 ноября 2026 года, сообщает департамент информационной политики администрации города.

Проект изменений обсудили 28 октября на заседании рабочей группы с участием представителей администрации Екатеринбурга, городской Думы, Счетной палаты и научного сообщества.

Необходимость корректировки Устава связана с федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Он вступил в силу 19 июня 2025 года, за исключением отдельных положений. Закон предусматривает приведение муниципальных правовых актов в соответствие с новыми требованиями до 1 января 2027 года.

Как сообщила директор правового департамента администрации Екатеринбурга Татьяна Ширяева, проект предусматривает преимущественно точечные поправки к действующему Уставу, а отдельные статьи предлагается изложить в новой редакции.

В частности, документ закрепит положения о присвоении Екатеринбургу почетного звания РФ «Город трудовой доблести», а также уточнит нормы о территории и населении муниципального образования.

Кроме того, планируется скорректировать положения о полномочиях отдельных должностных лиц органов местного самоуправления, деятельности Счетной палаты, системе муниципальных правовых актов и ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления.

В обсуждении участвовали первый заместитель председателя Екатеринбургской городской Думы Михаил Матвеев, председатель постоянной комиссии гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Дмитрий Сергин, а также представители юридического сообщества и вузов.

Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Устав Екатеринбурга состоятся 20 ноября. Рассмотреть документ на заседании городской Думы планируется 8 декабря 2026 года.