Свердловская область обеспечит себя овощами за счет других регионов

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2026. Свердловская область будет обеспечена картофелем и овощами с открытого грунта за счет поставок из соседних регионов. Об этом на форуме «Агропром Урал» в Екатеринбурге рассказал министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

По ее словам, в текущем году сбор урожая по картофелю может достигнуть 270 тыс. тонн. По овощам с открытого грунта растениеводы готовы собрать 30 тыс. тонн. К настоящему времени поля обработаны уже на 95%, отметила министр. Такие объемы овощей, как пояснила министр, обеспечат 80% потребностей жителей области, добавила глава областногоминАПК.

«Страна у нас большая. У нас уже на прилавках есть продукция из Челябинской и Тюменской областей. Коллеги нам помогут, и дефицита овощей в нашем регионе не будет», — резюмировала глава свердловского минАПК.