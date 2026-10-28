Екатеринбург до конца года ожидает поставку еще 19 новых трамваев

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. Екатеринбург ожидает до конца 2026 года поставку еще 19 новых секционных трамваев. Всего по действующему контракту городу должны передать 50 таких вагонов, 31 из них уже поступил. Об этом сообщил и.о. руководителя департамента транспорта администрации города Николай Вахлов.

«На текущий момент у нас 31 пришли, а до конца года оставшиеся 19 у нас придут и будут уже выходить на линию по мере подготовки документов для выхода», — сказал он на брифинге.

Кроме того, в начале года город получил около пяти троллейбусов, а для муниципального предприятия «Гортранс» приобрели 15 сочлененных автобусов.

До конца года Екатеринбург также рассчитывает получить более 90 автобусов большого класса. Из них 50 предназначены для «Гортранса», остальные будут распределены между коммерческими перевозчиками.

«А в этом году мы уже к концу года ожидаем там порядка, у нас по заявке более 90. Машин большого класса, должно прийти 50 из них Гортранс, остальное по маршрутам, которые у нас распределены у коммерческих перевозчиков обслуживают», — сообщил Н. Вахлов.

В прошлом году коммерческие перевозчики начали обновлять парк автобусами среднего класса повышенной вместимости. По словам руководителя департамента, было закуплено 150 таких машин, оборудованных площадками для размещения инвалидных колясок.

Город также готовит заявку на участие в федеральной программе «Инфраструктура для жизни» в 2027 году. Вопросы финансирования обновления трамвайного парка власти обсуждают с правительством Свердловской области.