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В перинатальном центре Каменска-Уральского родовые палаты оформят в салютогенном дизайне

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. Проект реновации родовых залов с созданием эффекта природной среды стартовал в перинатальном центре детской городской больницы Каменска-Уральского. Учреждение станет третьим в Свердловской области, где внедрят такой подход к организации родовспоможения.

В департаменте информполитики региона сообщили, что всего в регионе планируют отремонтировать 55 родовых палат. В перинатальном центре оборудуют четыре родовых зала с индивидуальным природным оформлением: «Сосновый лес», «Золотая пещера», «Малахитовая шкатулка» и «Екатерининская». Будущие матери смогут выбрать обстановку, которая им больше подходит. В оформлении используют визуальные эффекты, природные звуки и ароматы. В каждом зале предусмотрят отдельный санузел с душевой кабиной. Особое внимание уделят условиям для партнерских родов. Проект реализуется при поддержке Фонда святой Екатерины.

«Мы последовательно улучшаем инфраструктуру здравоохранения, в том числе условия для рождения детей. Важно, чтобы комфорт, безопасность и внимательное отношение к женщине начинались уже с родовой палаты. Создаем современную среду, которая помогает будущим мамам чувствовать себя спокойнее и увереннее, а медицинским работникам — оказывать качественную помощь», — сказал Д. Паслер.

Перинатальный центр детской городской больницы Каменска-Уральского оказывает помощь беременным женщинам, роженицам, родильницам и новорожденным Южного управленческого округа. Ежегодно здесь принимают около 1,2 тыс. родов.

В конце августа первые малыши родились в обновленном роддоме Городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга. Родовые залы, выполненные в салютогенном дизайне, в четверг, 27 августа, приняли первых беременных свердловчанок. Вместо привычного больничного интерьера будущие мамы встретились со своими малышами в уникальных тематических пространствах с природными мотивами и уральским характером, а сегодня две семьи с пополнением уже вернулись домой.

«Это второй опыт внедрения в родовых залах больниц нашего региона принципов салютогенного дизайна, который позволяет создать в пространстве естественную комфортную среду. В феврале губернатор Свердловской области Денис Паслер открыл родильное отделение перинатального центра в Первоуральске, а 13 августа заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко высоко оценили модернизацию роддома ГКБ № 40. И вот здесь уже увидели мир первые малыши! Это важное событие не только для родителей, но и для всех нас. Уверена, что семьи захотят повторить счастливый момент и придут в роддом за следующими детками», — поясняла заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

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