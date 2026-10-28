В перинатальном центре Каменска-Уральского родовые палаты оформят в салютогенном дизайне

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. Проект реновации родовых залов с созданием эффекта природной среды стартовал в перинатальном центре детской городской больницы Каменска-Уральского. Учреждение станет третьим в Свердловской области, где внедрят такой подход к организации родовспоможения.

В департаменте информполитики региона сообщили, что всего в регионе планируют отремонтировать 55 родовых палат. В перинатальном центре оборудуют четыре родовых зала с индивидуальным природным оформлением: «Сосновый лес», «Золотая пещера», «Малахитовая шкатулка» и «Екатерининская». Будущие матери смогут выбрать обстановку, которая им больше подходит. В оформлении используют визуальные эффекты, природные звуки и ароматы. В каждом зале предусмотрят отдельный санузел с душевой кабиной. Особое внимание уделят условиям для партнерских родов. Проект реализуется при поддержке Фонда святой Екатерины.

«Мы последовательно улучшаем инфраструктуру здравоохранения, в том числе условия для рождения детей. Важно, чтобы комфорт, безопасность и внимательное отношение к женщине начинались уже с родовой палаты. Создаем современную среду, которая помогает будущим мамам чувствовать себя спокойнее и увереннее, а медицинским работникам — оказывать качественную помощь», — сказал Д. Паслер.

Перинатальный центр детской городской больницы Каменска-Уральского оказывает помощь беременным женщинам, роженицам, родильницам и новорожденным Южного управленческого округа. Ежегодно здесь принимают около 1,2 тыс. родов.

В конце августа первые малыши родились в обновленном роддоме Городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга. Родовые залы, выполненные в салютогенном дизайне, в четверг, 27 августа, приняли первых беременных свердловчанок. Вместо привычного больничного интерьера будущие мамы встретились со своими малышами в уникальных тематических пространствах с природными мотивами и уральским характером, а сегодня две семьи с пополнением уже вернулись домой.

«Это второй опыт внедрения в родовых залах больниц нашего региона принципов салютогенного дизайна, который позволяет создать в пространстве естественную комфортную среду. В феврале губернатор Свердловской области Денис Паслер открыл родильное отделение перинатального центра в Первоуральске, а 13 августа заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко высоко оценили модернизацию роддома ГКБ № 40. И вот здесь уже увидели мир первые малыши! Это важное событие не только для родителей, но и для всех нас. Уверена, что семьи захотят повторить счастливый момент и придут в роддом за следующими детками», — поясняла заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.