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Свердловская область вошла в тройку лидеров по потребительским качествам жилья

УрБК, Москва, 28.10.2026. В рейтинге «ТОП-20 регионов по потребительским качествам жилья» на 1 октября 2026 года, Свердловская область заняла третье место с оценкой 32,24 балла, опубликовал рейтинг Единый реестр застройщиков (ЕРЗ).

Динамика региона к 1 апреля составила по показателю минус 0,18 балла. Свердловская область также стала лучшей по клиентскому сервису. В ТОПе также представлен Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, занявший 19-е место с оценкой 25,49 балла, динамикой плюс 0,22 балла.

Тюменская область с оценкой 33,30 лучшая по дворовому пространству — 4,27 против 4,19 у Москвы — и инженерным системам. Пермский край — социальная инфраструктура, Крым — инфраструктура для массового отдыха, Калининградская область — лифты, Приморский край — энергоэффективность, Ленинградская область — параметры застройки. Ставропольский край — лидер в группе «вредные воздействия, неблагоприятное соседство». За полгода оценка потребительских качеств выросла только у трех из 20 крупнейших регионов: Пермский край плюс 0,62, Краснодарский край плюс 0,56, Крым плюс 0,19.

В ТОПе по потребительским качествам крупнейших регионов Москва первая с оценкой 37,49. Москва лучшая в группах: транспортная доступность, коммерческая инфраструктура, инфраструктура для спорта и физкультуры, архитектура и фасады, входные группы и МОП, среда для маломобильных граждан, инфраструктура для автомобилистов, безопасность, потребительские особенности дома и квартир.

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