Кредитный рейтинг жителей Свердловской и Челябинской области не изменился с прошлого года

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2026. Средний кредитный рейтинг жителей Свердловской области в июле 2026 года составил 712 баллов, показав нулевую динамику за год. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Свердловская область заняла 51-е место в рейтинге 85 регионов по данному показателю. Кредитный рейтинг жителей Екатеринбурга составил 726 баллов, что на 25 баллов выше среднего показателя по области. Разрыв между областным центром и регионом в целом — один из самых значительных среди регионов-миллионников.

Средний кредитный рейтинг жителей Челябинской области составил 715 баллов (45-е место, нулевая динамика за год), Тюменской области — 734 балла (17-е место, нулевая динамика), Пермского края — 715 баллов (47-е место, минус 1 балл за год), Курганской области — 678 баллов (76-е место, плюс 1 балл за год).

В топ-10 регионов с самым высоким кредитным рейтингом жителей вошли Москва (777 баллов, минус 1 пункт за год), Санкт-Петербург (771 балл, минус 3), Чувашия (754 балла, минус 1), Ямало-Ненецкий АО (753 балла, минус 1), Чукотский АО (749 баллов, плюс 3), Московская область (749 баллов, без изменений), Удмуртия (745 баллов, минус 1), Ханты-Мансийский АО (744 балла, минус 1), Воронежская область (742 балла, минус 3) и Нижегородская область (741 балл, без изменений).

В целом по стране средний кредитный рейтинг жителей России в июле 2026 года составил 721 балл. «Кредитный рейтинг заемщиков напрямую зависит от экономической ситуации в их регионе или городе. Высокие показатели часто связаны либо с общей экономической активностью, либо с узкой специализацией населенного пункта, которая привлекает определенный тип жителей и специалистов», — прокомментировали динамику в бюро.