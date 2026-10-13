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УрФО возглавил рейтинг качества жизни среди федеральных округов

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2026. Уральский федеральный округ (УрФО) занял первое место среди федеральных округов по интегральному индексу качества жизни в 2025 году. Об этом говорят данные Национального рейтинга качества жизни в субъектах РФ, подготовленного Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Интегральный индекс УрФО составил 57,1 балла, что на 3,8 балла выше среднероссийского значения (53,3 балла). Пять из шести — 83% регионов УрФО входят в ТОП-20 Рейтинга — наивысшая доля среди всех федеральных округов России. В состав двадцати лучших вошли: Тюменская область — 3-е место, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 6-е место, Ямало-Ненецкий автономный округ — 11-е место, Свердловская область — 18-е место и Челябинская область — 19-е место.

Среди 12 направлений рейтинга УрФО показал наилучшие результаты в социальной защите — 73,4 балла (лучший результат среди всех округов), укрепление и охрана здоровья — 66,0 балла (лучший результат), образование и развитие — 60,5 балла (лучший результат), транспорт — 57,3 балла (лучший результат) и материальное благополучие — 56,0 балла (лучший результат).

Наиболее слабые позиции УрФО в экологии — 42,5 балла, жилищные условия тоже не очень — 48,6 балла и материальное благополучие — 56,0 балла (при этом округ все равно первый среди округов).

По индексу приверженности (готовность граждан связывать будущее с регионом) УрФО занял второе место среди федеральных округов с показателем 44,8 балла, уступив Северо-Кавказскому федеральному округу (45,7 балла) и опередив среднероссийское значение (36,1 балла).

Среди регионов УрФО наилучшие результаты по отдельным направлениям показали Тюменская область — 3-е место в общем зачете, лидер по направлению «Благоустройство» (4-е место среди регионов), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 6-е место в общем зачете, 3-е место по направлению «Образование и развитие» и Ямало-Ненецкий автономный округ — 11-е место в общем зачете, 1-е место по направлению «Материальное благополучие».

Методика расчета рейтинга построена на 186 показателях (из них 37 — внерейтинговые), которые объединены в 44 фактора и 12 направлений. Используются три источника данных: опросы населения (общая выборка, репрезентативная по полу, возрасту и типу населенного пункта, а также специализированные выборки для людей с инвалидностью, многодетных семей и других групп), официальная статистика (ЕМИСС, Росстат, данные федеральных и региональных органов власти) и геоаналитика (территориальная доступность объектов на базе Яндекс Карт, 2ГИС и данных от регионов).

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