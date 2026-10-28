Глава Молочного союза заявил о замедлении роста экспорта молочной продукции

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2026. Темпы роста экспорта молочной продукции замедляются, а высокие процентные ставки сдерживают инвестиционную активность в отрасли. Об этом заявил глава Молочного союза Игорь Пехотин.

«Если мы посмотрим динамику за девять месяцев, мы увидим, что темпы немножко снижаются. Но цены были очень хорошие», — отметил он, говоря о ситуации в отрасли.

По словам И. Пехотина, среди основных вызовов для молочного животноводства — замедление инвестиционной активности на фоне высоких процентных ставок и жесткой денежно-кредитной политики, ветеринарные риски, необходимость повышения эффективности производства и дефицит кадров.

При этом отрасль продолжает развиваться, а производители инвестируют в расширение мощностей. По словам главы Молочного союза, на контроле находится реализация 78 крупных животноводческих проектов, которые в перспективе обеспечат прирост производства молока почти на 300 тыс. тонн. Выход проектов на полную мощность ожидается начиная с 2028 года.

И. Пехотин также отметил стабилизацию молочного рынка и заинтересованность производителей в доходности бизнеса. По его оценке, восстановление цен на основные виды молочной продукции наблюдалось в сентябре и октябре.