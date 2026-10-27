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Трафик российских торговых центров падает

УрБК, Москва, 27.10.2026. В январе-сентябре 2026 года Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в России сократился на 2,8% год к году, подсчитали в Focus Technologies, пишет «Коммерсант». 

По оценкам Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла, трафик ТЦ снизился на 3-5% год к году. В крупнейших городах снижение более выраженное. В Москве посещаемость торговых центров за три квартала потеряла 2,9% год к году, в Санкт-Петербурге — 4,1%. Заметнее всего активность покупок снижается в категориях одежды и обуви, товаров для дома и ремонта.

Наиболее выраженным падение посещаемости в рамках трех кварталов было в июне-июле, замечают в Focus Technologies. Тогда трафик в торговых центрах России был ниже прошлогоднего на 4,7–5%. В августе разрыв сократился до 1,8%, а в сентябре составил 2,4%.

Эксперты объясняют это стремлением потребителей экономить, топливным кризисом и проблемами с работой самих магазинов.Предстоящий ноябрь — знаковый период для торговых центров из-за сезона распродаж. Но кардинально текущий тренд вряд ли поменяется. Эксперты ждут, что посещаемость будет на уровне прошлого года или ниже — на 1,5–2%, даже вопреки грядущим дисконтам.

Каждый десятый ТЦ в России рискует оказаться без якорных арендаторов. Об этом в интервью УрБК рассказал глава Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

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