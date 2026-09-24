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Вчера15:11

Каждый десятый ТЦ в России рискует оказаться без якорных арендаторов

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. Около 10% полноценных торговых центров в России находятся в зоне повышенного риска, однако основным сценарием для большинства таких объектов станет реконцепция и изменение состава арендаторов. Об этом в интервью УрБК рассказал глава Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

«По оценке РСТЦ, в зоне повышенного риска находится порядка 10% полноценных российских ТЦ; основной сценарий для большей части таких объектов связан с глубокой реконцепцией, изменением функций и состава арендаторов», — сказал Олег Войцеховский.

По его словам, российский рынок торговых центров вступает в период отбора объектов по качеству. Сильные концептуальные торговые центры продолжают развиваться, тогда как проблемным объектам необходимо заново определить свою роль для покупателя.

Одним из рисков для торговых центров является уход крупного якорного арендатора. В проблемном объекте это может привести к снижению трафика и оборотов соседних магазинов и дальнейшему росту вакантности.

«В проблемном ТЦ уход крупного якоря способен запустить цепную реакцию: падает трафик, снижаются обороты соседних арендаторов, растет вакансия», — отметил глава РСТЦ.

В сильных объектах освобождение крупной площади, напротив, может стать основанием для реконцепции и появления нескольких новых функций.

О. Войцеховский отметил, что понятие якорного арендатора также расширяется. Помимо супермаркетов и крупных fashion-магазинов, устойчивый поток посетителей могут формировать фитнес-клубы, кинотеатры, семейные парки и гастрономические зоны.

Таким образом, дальнейшее развитие рынка будет связано не только с торговой функцией ТЦ, но и с расширением набора сервисов и форматов, способных обеспечивать регулярный трафик.

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