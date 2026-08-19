В России каждый десятый торговый центр под угрозой закрытия

УрБК, Москва, 19.08.2026. Около 10% торговых центров в России (всего их около 8 тыс.) могут закрыться или сменить концепцию в ближайшие 2–3 года, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Только до конца 2027 года закроются, будут снесены или существенно изменят профиль примерно 500–700 объектов. Полностью прекратить работу из них могут 150–250, полагает гендиректор, управляющий партнер консалтинговой компании на рынке коммерческой недвижимости Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов.

В Российском союзе торговых центров (РСТЦ) согласились с такой оценкой, а вот вице-президент «Опоры России» назвал цифру даже слишком оптимистичной. По его мнению, современным требованиям не соответствует существенно больше 10% торговых центров, поэтому закрытий или реконцепций будет даже больше.

Эксперты объясняют динамику ростом популярности маркетплейсов. Однако речь идет не о массовом исчезновении торговых центров, уточняют эксперты. Для многих объектов более вероятным сценарием станет смена состава арендаторов, сокращение торговых площадей и появление общепита, развлечений, фитнеса, услуг, офисов или медицины. Наибольшие риски сейчас у крупных комплексов, построенных по устаревшей модели с преобладанием классического ритейла, считает директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин. Особенно уязвимы объекты, где большая часть занята магазинами одежды, обуви, электроники или товаров для дома, поскольку эти категории активно продаются онлайн.

Критической ситуацию можно назвать для крупных региональных моллов старше десяти лет: их доходность упала до 6–7% годовых, тогда как компактные районные центры приносят 10–12%, отметила доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова.



Перестройка рынка уже приводит к закрытию отдельных объектов. В списках на снос или перепрофилирование также значатся «Карусель» в Нижнем Новгороде, Fun24 в Казани, ЦУМ в Новосибирске, «Дирижабль» в Екатеринбурге и «Электра» в Петербурге, приводят статистику эксперты.

Посещаемость ТЦ в первые шесть с половиной месяцев 2026 года была примерно на 27% ниже уровня 2019 года сообщил глава РСТЦ Олег Войцеховский. Именно тогда началась трансформация рынка. Ситуацию усугубляет и налоговая нагрузка на арендаторов. Многие предприниматели в 2026 году лишились права работать по патенту — специальному налоговому режиму для малого бизнеса. Это резко увеличило нагрузку, поэтому часть бизнеса уходит из ТЦ.

Для россиян нынешняя перестройка рынка может обернуться ростом цен, особенно на первом этапе. Магазины с низкой посещаемостью вынуждены компенсировать высокие расходы на аренду и содержание, поэтому часть издержек они закладывают в стоимость товаров, отмечают эксперты. В результате цены в офлайн-магазинах могут расти быстрее, чем на маркетплейсах, особенно в категориях, где не требуется личное присутствие, резюмируют эксперты.