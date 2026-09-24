В 2026 году в торговых центрах возрос объем вакантных площадей

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. Вакантность торговых площадей в российских торговых центрах растет в 2026 году, наиболее сильное давление испытывают объекты с неясным позиционированием и высокой зависимостью от fashion-ритейла. Об этом рассказал в интервью УрБК глава Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

«Да, в 2026 году вакантность растет. В Москве широкие выборки дают около 11–12% свободных площадей, в ключевых качественных ТЦ — примерно 6–7%; сильнее всего давление ощущают объекты с неясным позиционированием и высокой зависимостью от традиционного fashion», — сказал Олег Войцеховский.

По его словам, рынок торговых центров за последние три года прошел путь от срочного замещения ушедших иностранных брендов к более глубокой перестройке самих объектов.

Сейчас для торговых центров, по оценке эксперта, ключевыми становятся качество концепции, способность удерживать трафик и оборот арендаторов, а также возможность менять структуру функций в соответствии с новой моделью потребления.

Наиболее устойчивыми категориями арендаторов О. Войцеховский назвал продуктовый ритейл, общественное питание, фитнес, развлечения, косметику, оздоровительные и сервисные форматы.

При этом, по его словам, в средних и проблемных объектах формируется рынок арендатора. Качественный арендатор с устойчивым оборотом становится дефицитным ресурсом, поэтому собственники предлагают более гибкие условия размещения.

«Качественный арендатор с устойчивым оборотом сам становится дефицитным ресурсом, поэтому собственники чаще предлагают арендные каникулы, ступенчатые ставки, процент с оборота, участие в отделке и более мягкую индексацию», — сказал глава РСТЦ.

Одновременно меняется роль якорных арендаторов. Помимо супермаркетов и крупных магазинов, функцию формирования трафика все чаще выполняют фитнес-клубы, кинотеатры, семейные парки и гастрономические зоны.