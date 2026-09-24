ГлавнаяНовости
Вчера12:49

В 2026 году в торговых центрах возрос объем вакантных площадей

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. Вакантность торговых площадей в российских торговых центрах растет в 2026 году, наиболее сильное давление испытывают объекты с неясным позиционированием и высокой зависимостью от fashion-ритейла. Об этом рассказал в интервью УрБК глава Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

«Да, в 2026 году вакантность растет. В Москве широкие выборки дают около 11–12% свободных площадей, в ключевых качественных ТЦ — примерно 6–7%; сильнее всего давление ощущают объекты с неясным позиционированием и высокой зависимостью от традиционного fashion», — сказал Олег Войцеховский.

По его словам, рынок торговых центров за последние три года прошел путь от срочного замещения ушедших иностранных брендов к более глубокой перестройке самих объектов.

Сейчас для торговых центров, по оценке эксперта, ключевыми становятся качество концепции, способность удерживать трафик и оборот арендаторов, а также возможность менять структуру функций в соответствии с новой моделью потребления.

Наиболее устойчивыми категориями арендаторов О. Войцеховский назвал продуктовый ритейл, общественное питание, фитнес, развлечения, косметику, оздоровительные и сервисные форматы.

При этом, по его словам, в средних и проблемных объектах формируется рынок арендатора. Качественный арендатор с устойчивым оборотом становится дефицитным ресурсом, поэтому собственники предлагают более гибкие условия размещения.

«Качественный арендатор с устойчивым оборотом сам становится дефицитным ресурсом, поэтому собственники чаще предлагают арендные каникулы, ступенчатые ставки, процент с оборота, участие в отделке и более мягкую индексацию», — сказал глава РСТЦ.

Одновременно меняется роль якорных арендаторов. Помимо супермаркетов и крупных магазинов, функцию формирования трафика все чаще выполняют фитнес-клубы, кинотеатры, семейные парки и гастрономические зоны.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
Вчера12:31

Ввод новых торговых центров в Екатеринбурге почти остановился

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. Новый ввод торговых центров в Екатеринбурге практически остановился на фоне перестройки рынка и изменения структуры спроса. Об этом в интервью УрБК рассказал глава Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. «В Екатеринбурге новый ввод почти остановился», — сказал Олег Войцеховский. По его словам, ситуация на рынке торговой недвижимости меняется после периода замещения иностранных брендов. Собственники торговых центров пересматривают концепции объектов и меняют структуру площадей с учетом новых потребительских привычек. О. Войцеховский отметил, что в
23 августа 202412:18

Екатеринбургское fashion-пространство Hi-Light в ТРЦ «Гринвич» планирует увеличить вдвое число брендов-коминтентов

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2024. Екатеринбургское fashion-пространство Hi-Light планирует увеличить число брендов-коминтентов вдвое. На сегодняшний день в компании представлено больше 100 российских брендов в сегменте middle и middle-up. Об этом в рамках Международной недели моды UF LAB заявил управляющий партнер Hi-Light Леонид Корысткин. Он сообщил, что задача Hi-Light на ближайшую перспективу — повышение рентабельности. Выступая в роли эффективного управляющего торговыми площадями, компания формирует качественный и сбалансированный ассортимент офлайн и онлайн и намерена вдвое увеличить