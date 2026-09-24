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Вчера12:31

Ввод новых торговых центров в Екатеринбурге почти остановился

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. Новый ввод торговых центров в Екатеринбурге практически остановился на фоне перестройки рынка и изменения структуры спроса. Об этом в интервью УрБК рассказал глава Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

«В Екатеринбурге новый ввод почти остановился», — сказал Олег Войцеховский.

По его словам, ситуация на рынке торговой недвижимости меняется после периода замещения иностранных брендов. Собственники торговых центров пересматривают концепции объектов и меняют структуру площадей с учетом новых потребительских привычек.

О. Войцеховский отметил, что в 2026 году в целом по рынку растет вакантность торговых площадей. В Москве, по его словам, широкие выборки показывают около 11–12% свободных площадей, а в качественных торговых центрах — примерно 6–7%.

«Сильнее всего давление ощущают объекты с неясным позиционированием и высокой зависимостью от традиционного fashion», — сказал глава РСТЦ.

При этом ситуация между регионами различается. По словам О. Войцеховского, в Москве рост вакансии сейчас заметнее, тогда как Петербург остается устойчивее, хотя и там показатель увеличивается.

По мере изменения рынка собственникам торговых центров приходится активнее конкурировать за качественных арендаторов. Это выражается в предоставлении арендных каникул, использовании ступенчатых ставок и процента от оборота, участии собственников в отделке помещений и более мягкой индексации.

По словам Олега Войцеховского, единой динамики арендных ставок сейчас нет. В лучших торговых центрах качественные площади сохраняют высокие ставки, а в проблемных объектах снижается прежде всего эффективная стоимость аренды за счет уступок, каникул и специальных условий.

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