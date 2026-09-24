Глава РСТЦ рассказал о влиянии маркетплейсов на экономику торговых центров

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. Маркетплейсы повысили прозрачность цен и усилили конкуренцию между онлайн- и офлайн-каналами продаж, при этом торговые центры стремятся сохранить покупку за физическими магазинами. Об этом в интервью УрБК рассказал глава Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

«Маркетплейсы резко повысили прозрачность цены и дали покупателю возможность легко переносить финальную сделку из одного канала в другой. Физическая точка все чаще участвует в выборе товара, поэтому главный резерв офлайна сегодня — сохранить за магазином покупку, которую он помог сформировать», — сказал Олег Войцеховский.

По его словам, пункты выдачи заказов могут использоваться для заполнения небольших свободных помещений торговых центров с невысокой арендной ставкой. Однако крупные площади требуют форматов с более высоким арендным потенциалом и способностью создавать трафик.

«ПВЗ уже могут выступать самостоятельными сервисными арендаторами, особенно в районных ТЦ», — отметил глава РСТЦ.

При этом размещение крупных пунктов выдачи связано с дополнительными требованиями к организации потоков посетителей и доставки. Собственникам приходится учитывать разгрузку, движение курьеров, парковку, очереди и режим работы.

По оценке О. Войцеховского, пункты выдачи оказывают ограниченное влияние на успешность торгового центра и обычно не входят в число наиболее востребованных арендаторов.

Вместе с тем временные сбои в работе логистики маркетплейсов могут локально перераспределять спрос в пользу физических магазинов. Особенно это касается товаров, которые покупателю нужно получить сразу.

«Да, особенно в категориях, где товар нужен сразу и покупатель хочет гарантированно получить конкретную модель или размер. В таких ситуациях преимущество магазина предельно понятно: товар можно увидеть, проверить и забрать в тот же день», — сказал О. Войцеховский.

При этом подтвержденной статистики устойчивого перераспределения спроса от маркетплейсов в пользу офлайн-магазинов из-за проблем с доставкой, по его словам, пока нет.