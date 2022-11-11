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Вчера, 15:24

Посещаемость ТЦ в УрФО в майские праздники сократилась на 4%

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. С 29 апреля по 12 мая 2024 года Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговых площадей) торговых центров крупных городов Уральского федерального округа (УрФО) уменьшился на 4% по сравнению с уровнем того же периода прошлого года. В целом по стране — на 2%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева.

Причинами снижения посещаемости ТЦ на Урале М. Васильев называет плохие погодные условия, ситуацию с паводками. Еще одним фактором, из-за которого уменьшились показатели, по его словам, является остаточное влияние событий в «Крокусе».

Согласно данным руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies, по сравнению с 2021 годом Mall Index в торговых центрах УрФО снизился на 18%, среднем по России — на 16%.
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