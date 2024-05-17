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Посещаемость торговых центров в России в первом полугодии сократилась на 3%

УрБК, Москва, 04.07.2025. Посещаемость торговых центров в России в первом полугодии 2025 года сократилась на 3% год к году. Об этом свидетельствует показатель Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей), который рассчитала компания Focus Technologies, пишет «Коммерсантъ».

Наиболее серьезное падение посещаемости, по данным аналитиков, показывают регионы. Трафик торговых центров в них за шесть месяцев 2025 года упал на 4-5% в годовом отношении.

Отметим, что тренд на снижение посещаемости фиксируется со второй половины прошлого года. Спад продолжается равномерно и устойчиво. Причинами аналитики называют давление маркетплейсов и переход населения к сберегательной модели потребления.

Переломить ситуацию, по мнению экспертов, может модернизация торговых центров с увеличением доли фудкортов, развлекательных и спортивных зон, которые, в основном, и посещают потребители, отказавшись от спонтанных покупок.
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