В России число покупателей в магазинах одежды и обуви за год снизилось на 10%

УрБК, Москва, 10.09.2024. В России число покупателей в магазинах одежды и обуви в июне-августе 2024 года сократилось на ...17.05.2024 Посещаемость ТЦ в УрФО в майские праздники сократилась на 4%
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. С 29 апреля по 12 мая 2024 года Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. ...11.11.2022 Посещаемость торговых центров Екатеринбурга снизилась на 11%
В январе-октябре 2022 года посещаемость торговых центров Екатеринбурга оказалась на 11% меньше, чем в аналогичный ...25.10.2022 Посещаемость торговых центров Екатеринбурга в октябре упала на 19% по сравнению с прошлым годом
Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 29% — ...25.10.2022 Посещаемость торговых центров Екатеринбурга в октябре упала на 19% по сравнению с прошлым годом
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2022. Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге снизилась на 19% по сравнению с ...