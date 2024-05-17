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Сегодня, 12:00

В России число покупателей в магазинах одежды и обуви за год снизилось на 10%

В России число покупателей в магазинах одежды и обуви в июне-августе 2024 года сократилось на 10% по сравнению с летом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Focus Technologies.

В то же время показатель Mall Index, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговых площадей, в ТЦ в целом по стране снизился всего на 2% год к году.

Согласно данным Focus Technologies, оборот fashion-магазинов за три месяца вырос в среднем на 5% год к году. Это произошло из-за повышения на 17% среднего чека.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев причиной потерь fashion-ритейлеров называет рост конкуренции. Так, с начала прошлого года в стране появилось 40 новых зарубежных брендов, добавляет руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

Также отмечается изменение подхода к потреблению у россиян. По словам директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, люди стали чаще покупать одежду по необходимости, а не по желанию.

Кроме того, снижение посещаемости магазинов связывают с переориентацией на онлайн-канал. Так, гендиректор Finn Flare Ксения Рясова отмечает, что покупательский трафик в магазинах сети минувшим летом снизился на 10% год к году. В то же время у компании наблюдается рост продаж на маркетплейсах.

Представители рынка, опрошенные изданием, говорят, что из-за негативной конъюнктуры ритейлеры могут начать менять планы по дальнейшему развитию. Так, например, Ксения Рясова отмечает, что Finn Flare уже сделала перерыв в открытиях новых магазинов.
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