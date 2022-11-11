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На Урале посещаемость торговых центров на 1% превысила показатель 2022 года

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В первые три недели августа 2023 года посещаемость уральских торговых центров на 1% превысила показатель аналогичного периода прошлого года. За все восемь месяцев Mall Index оказался сопоставим с результатом 2022 года, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Focus Technologies.

Аналитики отмечают, что активность потенциальных потребителей обычно постепенно растет за несколько недель до 35 недели года — традиционного пика. Он приходится на конец августа и начало сентября, то есть связан с началом учебного года и бизнес-сезона.

Добавим, что в I квартале Mall Index на 4% уступал показателю прошлого года, а во II квартале — превышал на 4%.
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