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На Урале посещаемость торговых центров за год выросла на 3%

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2033. В крупных городах Уральского федерального округа посещаемость торговых центров во второй половине августа — первой половине сентября выросла на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Focus Technologies.

При этом по итогу недель перед началом учебного года пик активности потенциальных потребителей превысил прошлогодние показатели на 5%.

По словам руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева, рост наблюдается на фоне частично восстанавливающейся привлекательности ТЦ для потребителей из-за их постепенного заполнения новыми и «вернувшимися» арендаторами площадей, пустовавших после ухода ряда международных брендов.

Отметим, что в первые три недели августа посещаемость ТЦ на Урале превышала показатель прошлого года на 1%.
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