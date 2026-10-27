В школах Екатеринбурга началась апробация системы безопасности «Сигур»

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2026. В Екатеринбурге в 2026 году на обеспечение пожарной безопасности объектов образования выделено около 58 млн руб. на антитеррористическую — 20,5 млн руб. в рамках муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения».

Эти данные предоставила депутатам гордумы директор департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кириченко рассказала. Еще около 16 млн руб. предусмотрено в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании». Из них чуть более 9 млн руб. направлено на восстановление ограждений и наружного освещения, 2,3 млн руб. — на модернизацию систем видеонаблюдения, 4,5 млн руб. — на модернизацию системы оповещения и управления эвакуацией, установку систем контроля и управления доступом, а также монтаж охранной сигнализации.

Реализуются мероприятия и по обеспечению антитеррористической безопасности, не требующие дополнительного финансирования. В частности, проводится обучение работников всех общеобразовательных организаций мерам защиты от террористических угроз, после чего сотрудники проходят отработку на практических тренировках.

В новом учебном году в 17 школах Екатеринбурга началась апробация программного обеспечения «Сигур». Оно позволяет направлять законным представителям автоматические уведомления в мессенджер MAX о проходе обучающихся через турникеты на входе, рассказала Е. Кириченко.

Е. Кириченко отметила, что департамент образования принимает меры для обеспечения безопасности участников образовательного процесса, включая обустройство освещения подходов, подъездов и территорий всех подведомственных учреждений. «В 2026 году в 94 учреждениях были выполнены работы по замене ламп наружного освещения на территориях образовательных учреждений на сумму 8,7 млн руб. В 2027 году потребность в реконструкции и модернизации систем уличного освещения есть у 19 образовательных организаций. До 2030 года такие работы планируется выполнить в 46 учреждениях на сумму 156 млн руб.», — уточнила директор департамента.