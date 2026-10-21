В Екатеринбурге за полтора года обезопасили почти сотню учреждений

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2026. Еще 89 учреждений социальной сферы Екатеринбурга оснастили современными средствами безопасности в первом полугодии 2026 года и за 2025 год. Об этом сообщил председатель комитета административных органов администрации города Евгений Клюжин на заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности населения.

В 2025 году такие средства установили в 71 учреждении, включая центры культуры, спортивные объекты, детские сады и школы. В первом полугодии 2026 года ими оснастили еще 18 учреждений. Кроме того, в 2025 году мероприятия по пожарной безопасности провели в 121 учреждении социальной сферы, в первом полугодии 2026 года — на 27 объектах.

В рамках муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения» в 2025 году в четырех общественных пространствах установили уличные пункты оповещения: в сквере на проспекте Орджоникидзе, в парке «Зеленая роща», в Преображенском парке и в Историческом сквере. К единой городской системе видеонаблюдения подключили семь постов и перекрестков, камеры также установили на трех гидротехнических сооружениях — плотинах Верх-Исетского и Нижне-Исетского водохранилищ и Городского пруда.

Для повышения готовности к чрезвычайным ситуациям в городе установили 20 электросирен и 14 уличных пунктов оповещения, отремонтировали 16 защитных сооружений гражданской обороны. Жителям распространили более 200 тыс. информационных листовок о действиях при чрезвычайных ситуациях.

Для работы участковых уполномоченных полиции приобрели два помещения в доме на улице Пехотинцев. Также оказали поддержку восьми районным народным дружинам.

Для защиты от лесных пожаров на отдаленных территориях города построили три подземных пожарных водоема, приобрели пожарную автоцистерну и два малых лесопатрульных комплекса. Кроме того, провели опашку 13 населенных пунктов, которым угрожает распространение лесных пожаров, и закупили 30 пожарных гидрантов.

В первом полугодии 2026 года для подготовки к Международному фестивалю молодежи городскую систему видеонаблюдения расширили на 22 уличные камеры. Также разработали проектную документацию для строительства пожарной части в селе Горный Щит.

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» направлена на обеспечение общественной и пожарной безопасности, защиту жителей от чрезвычайных ситуаций и развитие городской системы видеонаблюдения.