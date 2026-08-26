Все общеобразовательные организации Екатеринбурга готовы к новому учебному году

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2026. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании муниципальной антитеррористической комиссии обсудил обеспечение безопасности общеобразовательных организаций города, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Директор департамента образования горадминистрации Елена Кириченко сообщила, что в новом учебном году 168 школ примут 207 тыс. детей, 331 детский сад — около 75 тыс. С 1 сентября примут учеников и 17 учреждений дополнительного образования. Все они прошли проверку готовности, в том числе школа № 69, которая впервые откроется после капитального ремонта, а также новые здания школы № 366 и детсада № 173.

В образовательных организациях 18 августа прошли учения по отработке действий при захвате заложников и при нападении с использованием горючих жидкостей, а также угрозе беспилотной и ракетной опасности. Сотрудники школ и охранники отработали сценарии при участии представителей ФСБ, МЧС, МВД, Росгвардии, а также Министерств общественной безопасности и образования Свердловской области. По итогам тренировок специалисты разобрали действия участников и дали соответствующие рекомендации.

Как подчеркнула Е. Кириченко, сотрудники образовательных организаций регулярно проходят обучения по действиям при террористической угрозе, пожаре и чрезвычайных ситуациях. В течение года в школах и детских садах проводятся тематические тренировки, совещания и целевые инструктажи. Сегодня все общеобразовательные оснащены системами контроля и управления доступом, видеонаблюдения, оповещения при чрезвычайных ситуациях и тревожными кнопками. Территории школ, детских садов и учреждений дополнительного образования ограждены и освещены.

Физическую охрану обеспечивают лицензированные частные охранные организации. Под их защитой находятся 100% школ и 97% детских садов, а также около 80% объектов организаций допобразования. Остальные учреждения, отнесенные к IV (наименьшей) категории опасности, охраняют штатные сотрудники. Продолжается совершенствование технических средств безопасности. В новом учебном году в нескольких школах планируется апробировать программное обеспечение «Сигур», которое позволит автоматически информировать родителей о проходе ребенка через турникет. Уведомления будут поступать в мессенджер MAX.

Начальник УМВД России по Екатеринбургу Виктор Позняк добавил, что 1 сентября во всех общеобразовательных организациях организуют дежурство сотрудников полиции. «Мы серьезно увеличили расходы на охрану, предусмотрев на эти цели в городском бюджете дополнительно более 600 млн руб. Безопасность детей — наш безусловный приоритет», — напомнил А. Орлов.