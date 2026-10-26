«Вторичка» дорожает быстрее новостроек

Впервые за долгие годы цены на вторичном рынке в Екатеринбурге растут быстрее, чем на первичном. Это связано с перераспределением спроса между двумя сегментами, в том числе из-за снижения ставок по рыночным ипотечным программам. Подробности — в материале ИАА «УрБК».

По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), средняя цена предложения на «вторичке» в уральской столице с начала года выросла на 10,5%, до 149 тыс. руб. за кв. м. При этом квартиры в новостройках за аналогичный период подешевели на 0,5-2% (у разных сервисов цифры отличаются).

Аналитики центра маркетинговых исследований «Объектив.РФ» отмечают, что Екатеринбург вместе с Астраханью и Тюменью попал в число городов с самой худшей ценовой динамикой на первичном рынке в 2026 году.

«Все это рынки с высоким уровнем конкуренции и значительным объемом товарных остатков, прогнозный срок реализации которых выходит за границы среднестроительного цикла. Риски затоваривания и необходимость соблюдения темпов реализации заставляют девелоперов более умеренно работать с ценообразованием», — рассказали аналитики «Объектив.РФ».

Так, в Екатеринбурге уже насчитывается 70 тыс. нереализованных квартир, свидетельствуют данные платформы bnMAP.pro. Имеющийся на рынке спрос не способен поглощать такой объем предложения. В результате многие объекты не востребованы.

«Также в городе растет ассортимент новостроек, сданных в эксплуатацию. Увеличение доли готовых квартир и значительный выбор в проектах на завершающей стадии строительства смещает покупательский интерес. Проектам на начальной стадии строительства сложнее привлекать покупателей, тем более что заявленные сроки строительства выросли до 3-3,5 лет», — сообщил начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.

Кроме того, часть спроса ушла на вторичный рынок. Он стал заметно привлекательнее после снижения ключевой ставки с 21 до 14%, а ужесточение семейной ипотеки на «первичке» усилило этот переток: разрыв ипотечных ставок между сегментами заметно сократился.

Напомним, квартиры в новостройках часто стоят на 5-10% дороже аналогичных на вторичном рынке. Эта премия сформировалась в период действия льготной ипотеки, а сейчас этот фактор работает против первичного рынка.

При этом на «вторичке» далеко не только хрущевки и брежневки — там много современного жилья, которое успешно конкурирует с новостройками, и его доля продолжает расти. Это меняет структуру предложения и подталкивает средние цены вверх: по данным УПН, квартиры, построенные после 2011 года, уже составляют 43% предложения.

Соответственно, рост цен на «вторичке» — это не только результат перераспределения спроса, но и следствие изменения структуры предложения. Там стало больше нового жилья, которое стоит дороже старого, а также компактных квартир, где цена квадратного метра выше, чем в просторном жилье.

Похожая картина — в целом по Свердловской области. Ранее ИАА «УрБК» писало, что в регионе ослабла конкуренция между продавцами на «вторичке». Объем предложения в этом сегменте за год сократился на 7%.