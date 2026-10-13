На «вторичке» стало меньше квартир

В Свердловской области ослабла конкуренция между продавцами на «вторичке». Это связано с ростом активности покупателей: квартиры уходят с рынка быстрее, чем появляются новые объявления. Подробности — в материале ИАА УрБК.

По данным сервиса «Авито Недвижимость», объем предложения в регионе за последние 12 месяцев сократился на 7%. Несмотря на это, Средний Урал по-прежнему входит в топ-5 субъектов по числу активных объявлений.

За девять месяцев 2026 года в регионе заключили 5,4 тыс. сделок на вторичном рынке жилья — на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате многие квартиры, которые выставлялись по конкурентным ценам, ушли с рынка. При этом спрос продолжает расти: в августе число запрошенных контактов продавца на «Авито» увеличилось на 25% по сравнению с августом 2025 года и на 10% — к июлю текущего года.

Такой всплеск активности связан со смягчением монетарной политики. С лета прошлого года ЦБ опустил ключевую ставку с 21 до 14%, на фоне чего число ипотечных сделок на рынке готового жилья в Свердловской области за год выросло в 1,5 раза. Сейчас их доля достигла 34% — то есть каждая третья сделка заключается с привлечением заемных средств.



Еще одна причина — переток покупателей с первичного рынка на вторичный. На фоне ужесточения льготной ипотеки разрыв в ставках между сегментами постепенно сокращается, и многим покупателям становится выгоднее купить готовую квартиру, а не строящуюся.

Рост спроса закономерно отразился и на ценах: средняя стоимость предложения на вторичном рынке Среднего Урала за год увеличилась на 14%. Быстрее всего дорожает компактное жилье — квадратный метр в студиях и однокомнатных квартирах прибавил 14%, до 168,6 тыс. и 121 тыс. руб. соответственно. Двухкомнатные квартиры подорожали на 10% (до 98,3 тыс. руб. за кв. м), в трехкомнатные — на 9% (до 99,7 тыс. руб.).

«На фоне роста активности на вторичном рынке год к году мы видим умеренное увеличение средней цены предложения. Это говорит о постепенной адаптации рынка к усилению спроса: покупатели активнее рассматривают варианты и выходят на сделки, а стоимость жилья меняется без резких колебаний», — заявил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито» Сергей Еремкин.

Даже после подорожания «вторичка» по-прежнему часто дешевле новостроек, в цену которых заложена «премия» времен льготной ипотеки. К тому же современного жилья здесь хватает — в Екатеринбурге 43% объектов построены после 2011 года, и такая «новая вторичка» успешно конкурирует с новостройками. А еще на этом рынке возможен торг: продавцы, в отличие от застройщиков, не скованы себестоимостью проектов и готовы давать более серьезные скидки.

Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков подчеркнул, что для успешной реализации квартиры собственники не должны завышать цены на свои объекты.

«Несмотря на все ограничения по рыночному кредитованию, вторичный рынок Екатеринбурга демонстрирует неплохой оборот в течение 2026 года. С рынка последовательно вымываются самые дешевые предложения в своих группах. Адекватная оценка собственной квартиры и готовность к разумному торгу ключевое условие для быстрой продажи на текущем рынке», — заявил М. Хорьков.

Ранее ИАА УрБК писало, что на вторичном рынке жилья города много не только современных домов, но и советских: сталинок, хрущевок и брежневок.