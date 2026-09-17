Свердловчане нацелились на «вторичку»

Жители Свердловской области все чаще отказываются от покупки квартиры в новостройке в пользу «вторички». Это связано с ужесточением льготных программ и постепенным выравниванием ипотечных ставок между сегментами. Подробности — в материале ИАА УрБК.

Тренд наглядно подтверждает статистика регистрации сделок. По данным Управления Росреестра по региону, за январь – август жители Среднего Урала зарегистрировали 85 тыс. 431 договор на вторичном рынке жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 19,5%. Для сравнения: в новостройках было зарегистрировано всего 19 тыс. 441 сделка — за год показатель увеличился на 3,8%.

Такая динамика — не случайность, а закономерный итог конкуренции двух сегментов. Когда новостройки теряют привлекательность или становятся менее доступными, покупатели переключаются на готовое жилье. Именно это сейчас и происходит: падение интереса к первичному рынку оживляет вторичный.

За этим перетоком стоит целый ряд факторов. В первую очередь сказывается эффект высокой базы: во второй половине 2025 года на рынке новостроек Свердловской области наблюдался ажиотажный спрос из-за слухов о новом витке роста цен и возможном ужесточении семейной ипотеки. Тогда многие семьи, планировавшие совершить сделку в 2026-2027 годах, вышли на рынок досрочно, и в первом полугодии 2026 года спрос обвалился до минимальных отметок за последние годы.

Кроме того, в сегменте нет новых стимулов для роста — государство последовательно ужесточает условия льготной ипотеки, а доходы населения растут недостаточно высокими темпами. При этом с 2020 года цены выросли в 2,5 раза, что сильно ударило по доступности жилья.

Влияет и снижение ключевой ставки: за последний год ЦБ уменьшил ее с 21% до 14%. Вторичный рынок, лишенный льготных ипотечных программ, острее реагирует на эти изменения. На фоне смягчения политики разрыв ставок между сегментами постепенно сокращается, и покупателям становится выгоднее купить не строящуюся, а готовую квартиру.

Аналитики называют и другие причины перетока спроса. При сопоставимом качестве вторичное жилье часто на 5-10% дешевле новостроек — в их стоимость заложена «премия», образовавшаяся за период льготной ипотеки. При этом на рынке готового жилья сегодня немало современных домов: в Екатеринбурге доля построенного с 2011 года жилья в базе УПН достигает 43%. Такая «новая вторичка» успешно конкурирует с новостройками. Также на вторичном рынке по-прежнему много советского жилья (сталинок, хрущевок, брежневок), которое в последние годы практически не дорожало.

Помимо этого, на «вторичке» возможен торг — продавцы, в отличие от застройщиков, не скованы себестоимостью проектов и могут давать более серьезные скидки, чтобы ускорить продажу. Многие девелоперы настолько раздули расходы, что не имеют возможности снижать цены и конкурировать с собственниками аналогичных квартир.

Дополнительный фактор — расширение выбора на «вторичке». Еще недавно покупатели квартир в Екатеринбурге и других городах жаловались на острый дефицит подходящих вариантов, но ситуация меняется: по данным «Авито», с начала 2026 года объем предложения на вторичном рынке жилья уральской столицы вырос на 12%, до 9,3 тыс. объектов (было 8,3 тыс.).

Ранее ИАА УрБК сообщало, что квартиры на «вторичке» в Екатеринбурге дорожают почти в два раза быстрее, чем в новостройках.