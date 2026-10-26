Спорткомплекс с бассейном и игровым залом открыли в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2026. Спортивно-оздоровительный комплекс «Выйский» площадью 5,7 тыс. кв. м открылся в Нижнем Тагиле Свердловской области. На его строительство направили более 1,1 млрд руб. налоговых отчислений ЕВРАЗа, сообщили в компании.

Комплекс построен на ул. Фрунзе в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области, администрацией Нижнего Тагила и ЕВРАЗом. После ввода в эксплуатацию объект передадут спортивной школе олимпийского резерва «Юпитер». Здесь будут готовить спортсменов, проводить массовые физкультурные мероприятия, а также организовывать занятия адаптивным и фиджитал-спортом.

В здании оборудованы универсальный игровой зал, бассейн длиной 25 м на четыре дорожки, тренажерный и хореографический залы, помещение для компьютерного спорта. Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены пандусы, лифт, тактильные полосы, световые маяки и подъемник в бассейне.

«Год назад мы были на этом объекте, когда все только начиналось, а сегодня уже запускаем. Это огромная совместная с городом и ЕВРАЗом работа. Самое главное, что в стенах спортивно-оздоровительного комплекса будут заниматься сотни ребят — плаванием, игровыми видами спорта. Нет сомнений, что со временем мы увидим замечательные результаты и узнаем имена выдающихся спортсменов, которые будут прославлять родной город и всю Свердловскую область. Этот комплекс уникален и тем, что здесь созданы все условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил губернатор Денис Паслер.

Вице-президент, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Денис Кошкаров заявил, что комплекс будет доступен всем жителям города, в том числе сотрудникам компании и их семьям. По его словам, объект должен способствовать развитию спорта и привлечению горожан к занятиям физкультурой.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что комплекс предназначен для занятий детей, спортсменов, участников специальной военной операции и других жителей города.

С 2017 года в рамках соглашения с правительством Свердловской области и администрацией Нижнего Тагила ЕВРАЗ направил на развитие города около 26 млрд руб. налоговых отчислений. На эти средства построили мост через Тагильский пруд, обновили Привокзальную площадь, включая стелу «Город трудовой доблести», отремонтировали Дворец детского и юношеского творчества и восстановили историческое здание Демидовской поликлиники.

В ближайшие годы в городе также планируется продолжить строительство культурно-образовательного центра в Гальяно-Горбуновском массиве, реконструировать концертный зал Нижнетагильской филармонии и школу «Центр образования № 1». Кроме того, на базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа и корпоративного учебного центра ЕВРАЗа планируется создать Центр профессиональных компетенций.