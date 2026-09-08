От площади до спорткомплекса

Благоустройство общественных пространств в Свердловской области постепенно становится частью более масштабного обновления муниципалитетов. Площади, парки и скверы получают не только новые дорожки и малые архитектурные формы, но и спортивные площадки, зоны для массовых мероприятий и дополнительную инфраструктуру. Один из примеров — Богданович, где обновление центральной площади сопровождается развитием спортивных объектов.

Площадь Мира в Богдановиче благоустраивали в четыре этапа начиная с 2023 года. Работы проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). В результате здесь появились детская и спортивная зоны, уличные тренажеры, баскетбольная стойка, прогулочные дорожки и озеленение. На площади также установили фонтан с подсветкой и сформировали пространства для отдыха и проведения массовых мероприятий.

«Результат еще раз подтверждает — все возможно, если есть желание жителей, качественно работает муниципальная команда, а федеральный центр поддерживает различными ресурсами. Спасибо всем, кто участвовал в реализации этого масштабного проекта. Мы продолжим обновлять городскую инфраструктуру. Вокруг площади много социально значимых объектов, которые требуют внимания», — написал губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях.

При этом город получает не только обновленную площадь. В Богдановиче открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Родина», рассчитанный на учебно-тренировочные занятия и соревнования. В трехэтажном здании размещены универсальный спортивный зал размером 32,8 на 24,7 м, зал для самбо и бокса, тренажерный зал.

«Ежегодно в Свердловской области мы запускаем новые спортивные объекты разного масштаба — от уличных площадок до крупнейших спортивных центров. Такие сейчас строятся в Верхней Пышме, в Нижнем Тагиле, в Первоуральске. Благодаря доступности и большому выбору направлений занятия спортом набирают популярность у детей и взрослых. И Богданович — отличный пример этой системной работы, где в результате создана качественная спортивная инфраструктура», — отметил Денис Паслер.

В этом году в городе также открылся Центр спортивной подготовки площадью около 4 тыс. кв. м. В нем работают зал единоборств, залы настольного тенниса и спортивной гимнастики, тренажерный зал и семейный фитнес-центр. Одновременно объект может принимать до 100 человек.

Еще один новый объект — рейс-трек для BMX площадью более 10 тыс. кв. м вместе с элементами благоустройства. Длина трассы составляет 320 м, ширина — от 6 до 12 м. Здесь оборудованы беговые дорожки, площадка ГТО и крытые трибуны на 240 мест.

«Мы видим, насколько изменился Богданович. Обновляются учреждения культуры, развивается парк культуры и отдыха, появляются новые возможности для детей и взрослых. Уверена, что обновленная площадь Мира также станет настоящим местом притяжения для жителей Богдановича и гостей города. Спасибо губернатору Денису Владимировичу Паслеру за поддержку наших предложений и возможность вместе реализовывать проекты, которые делают жизнь в муниципалитете комфортнее», — сказала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Богданович — лишь один из муниципалитетов, где в этом году меняются общественные пространства. По данным УрБК, в 2026 году в регионе планируется благоустроить более 160 общественных территорий и дворов. При этом проекты ФКГС реализуются в 28 муниципалитетах, общий объем их финансирования составляет около 1,15 млрд руб.

Продолжается и реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы идут в Полевском, Красноуфимске, Качканаре, Красноуральске, Лесном, Верхнем Тагиле и Верхней Туре. В этом году начали реализовывать пять проектов.

Свой вклад в выбор объектов вносят и жители. В этом году Свердловская область стала лидером всероссийского голосования по благоустройству: жители оставили более 832 тыс. голосов. При этом речь идет не только о Екатеринбурге — голосование охватывает муниципалитеты по всей области. Сейчас в 28 территориях реализуются проекты, выбранные жителями в ходе предыдущего голосования.

Отдельная часть программы приходится на сельские территории. В этом году работы идут в Бисертском, Новолялинском, Невьянском и Красноуфимском муниципальных округах. В Бисерти развивается «Парк здоровья», в Лобве обустраивается территория Верхнего пруда, в Цементном обновляется центральная площадь, а в Нижнесергинском продолжается модернизация парка на улице Октябрьской. Финансирование четырех проектов из областного бюджета составляет около 80,4 млн руб.

Всего с 2017 года благодаря ФКГС в Свердловской области появилось около 3,9 тыс. современных общественных пространств. Так механизм постепенно меняет не только отдельные точки в городах, но и в целом подход к развитию муниципальной среды, где запрос жителей становится основанием для выбора территории, а благоустройство дополняется спортивной, культурной и социальной инфраструктурой.