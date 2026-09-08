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От площади до спорткомплекса

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Благоустройство общественных пространств в Свердловской области постепенно становится частью более масштабного обновления муниципалитетов. Площади, парки и скверы получают не только новые дорожки и малые архитектурные формы, но и спортивные площадки, зоны для массовых мероприятий и дополнительную инфраструктуру. Один из примеров — Богданович, где обновление центральной площади сопровождается развитием спортивных объектов.

Площадь Мира в Богдановиче благоустраивали в четыре этапа начиная с 2023 года. Работы проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). В результате здесь появились детская и спортивная зоны, уличные тренажеры, баскетбольная стойка, прогулочные дорожки и озеленение. На площади также установили фонтан с подсветкой и сформировали пространства для отдыха и проведения массовых мероприятий.

«Результат еще раз подтверждает — все возможно, если есть желание жителей, качественно работает муниципальная команда, а федеральный центр поддерживает различными ресурсами. Спасибо всем, кто участвовал в реализации этого масштабного проекта. Мы продолжим обновлять городскую инфраструктуру. Вокруг площади много социально значимых объектов, которые требуют внимания», — написал губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях.

При этом город получает не только обновленную площадь. В Богдановиче открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Родина», рассчитанный на учебно-тренировочные занятия и соревнования. В трехэтажном здании размещены универсальный спортивный зал размером 32,8 на 24,7 м, зал для самбо и бокса, тренажерный зал.

«Ежегодно в Свердловской области мы запускаем новые спортивные объекты разного масштаба — от уличных площадок до крупнейших спортивных центров. Такие сейчас строятся в Верхней Пышме, в Нижнем Тагиле, в Первоуральске. Благодаря доступности и большому выбору направлений занятия спортом набирают популярность у детей и взрослых. И Богданович — отличный пример этой системной работы, где в результате создана качественная спортивная инфраструктура», — отметил Денис Паслер.

В этом году в городе также открылся Центр спортивной подготовки площадью около 4 тыс. кв. м. В нем работают зал единоборств, залы настольного тенниса и спортивной гимнастики, тренажерный зал и семейный фитнес-центр. Одновременно объект может принимать до 100 человек.

Еще один новый объект — рейс-трек для BMX площадью более 10 тыс. кв. м вместе с элементами благоустройства. Длина трассы составляет 320 м, ширина — от 6 до 12 м. Здесь оборудованы беговые дорожки, площадка ГТО и крытые трибуны на 240 мест.

«Мы видим, насколько изменился Богданович. Обновляются учреждения культуры, развивается парк культуры и отдыха, появляются новые возможности для детей и взрослых. Уверена, что обновленная площадь Мира также станет настоящим местом притяжения для жителей Богдановича и гостей города. Спасибо губернатору Денису Владимировичу Паслеру за поддержку наших предложений и возможность вместе реализовывать проекты, которые делают жизнь в муниципалитете комфортнее», — сказала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Богданович — лишь один из муниципалитетов, где в этом году меняются общественные пространства. По данным УрБК, в 2026 году в регионе планируется благоустроить более 160 общественных территорий и дворов. При этом проекты ФКГС реализуются в 28 муниципалитетах, общий объем их финансирования составляет около 1,15 млрд руб. 

Продолжается и реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы идут в Полевском, Красноуфимске, Качканаре, Красноуральске, Лесном, Верхнем Тагиле и Верхней Туре. В этом году начали реализовывать пять проектов.

Свой вклад в выбор объектов вносят и жители. В этом году Свердловская область стала лидером всероссийского голосования по благоустройству: жители оставили более 832 тыс. голосов. При этом речь идет не только о Екатеринбурге — голосование охватывает муниципалитеты по всей области. Сейчас в 28 территориях реализуются проекты, выбранные жителями в ходе предыдущего голосования.

Отдельная часть программы приходится на сельские территории. В этом году работы идут в Бисертском, Новолялинском, Невьянском и Красноуфимском муниципальных округах. В Бисерти развивается «Парк здоровья», в Лобве обустраивается территория Верхнего пруда, в Цементном обновляется центральная площадь, а в Нижнесергинском продолжается модернизация парка на улице Октябрьской. Финансирование четырех проектов из областного бюджета составляет около 80,4 млн руб. 

Всего с 2017 года благодаря ФКГС в Свердловской области появилось около 3,9 тыс. современных общественных пространств. Так механизм постепенно меняет не только отдельные точки в городах, но и в целом подход к развитию муниципальной среды, где запрос жителей становится основанием для выбора территории, а благоустройство дополняется спортивной, культурной и социальной инфраструктурой.

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Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
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Денис Паслер проконтролировал благоустройство по проекту ФКГС в Богдановиче

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер оценил результаты реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на центральной площади Богдановича и отметил необходимость его дальнейшего благоустройства.В департаменте информполитики региона сообщили, что работы в городе велисьв четыре этапа, начиная с 2023 года. За это время на центральной площади создана современная инфраструктура для активного и спокойного отдыха. В частности, обустроена детская площадка, оборудована спортивная зона с уличными тренажерами и баскетбольной стойкой. На площади также