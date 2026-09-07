Денис Паслер проконтролировал благоустройство по проекту ФКГС в Богдановиче

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер оценил результаты реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на центральной площади Богдановича и отметил необходимость его дальнейшего благоустройства.В департаменте информполитики региона сообщили, что работы в городе велисьв четыре этапа, начиная с 2023 года.

За это время на центральной площади создана современная инфраструктура для активного и спокойного отдыха. В частности, обустроена детская площадка, оборудована спортивная зона с уличными тренажерами и баскетбольной стойкой. На площади также появился фонтан с подсветкой, проложены прогулочные дорожки и выполнено озеленение. «Результат еще раз подтверждает — все возможно, если есть желание жителей, качественно работает муниципальная команда, а федеральный центр поддерживает различными ресурсами. Спасибо всем, кто участвовал в реализации этого масштабного проекта. Мы продолжим обновлять городскую инфраструктуру. Вокруг площади много социально значимых объектов, которые требуют внимания», – написал Д. Паслер после рабочей поездки в Богданович.

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поблагодарила губернатора за поддержку в реализации проектов. «Мы видим, насколько изменился Богданович. Обновляются учреждения культуры, развивается парк культуры и отдыха, появляются новые возможности для детей и взрослых. Уверена, что обновлённая площадь Мира также станет настоящим местом притяжения для жителей Богдановича и гостей города», - отметила она.

В этом году Свердловская область стала лидером России по числу участников всероссийского голосования за объекты благоустройства — свой выбор сделали более 832 тысяч жителей региона. В 2026 году в регионе планируется благоустроить свыше 160 общественных территорий и дворов. С 2017 года благодаря проекту ФКГС нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Свердловской области появилось около 3,9 тыс. современных общественных пространств.