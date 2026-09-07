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Вчера10:11

Денис Паслер проконтролировал благоустройство по проекту ФКГС в Богдановиче

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер оценил результаты реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на центральной площади Богдановича и отметил необходимость его дальнейшего благоустройства.В департаменте информполитики региона сообщили, что работы в городе велисьв четыре этапа, начиная с 2023 года. 

За это время на центральной площади создана современная инфраструктура для активного и спокойного отдыха. В частности, обустроена детская площадка, оборудована спортивная зона с уличными тренажерами и баскетбольной стойкой. На площади также появился фонтан с подсветкой, проложены прогулочные дорожки и выполнено озеленение. «Результат еще раз подтверждает — все возможно, если есть желание жителей, качественно работает муниципальная команда, а федеральный центр поддерживает различными ресурсами. Спасибо всем, кто участвовал в реализации этого масштабного проекта. Мы продолжим обновлять городскую инфраструктуру. Вокруг площади много социально значимых объектов, которые требуют внимания», – написал Д. Паслер после рабочей поездки в Богданович.

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поблагодарила губернатора за поддержку в реализации проектов. «Мы видим, насколько изменился Богданович. Обновляются учреждения культуры, развивается парк культуры и отдыха, появляются новые возможности для детей и взрослых. Уверена, что обновлённая площадь Мира также станет настоящим местом притяжения для жителей Богдановича и гостей города», - отметила она.

В этом году Свердловская область стала лидером России по числу участников всероссийского голосования за объекты благоустройства — свой выбор сделали более 832 тысяч жителей региона. В 2026 году в регионе планируется благоустроить свыше 160 общественных территорий и дворов. С 2017 года благодаря проекту ФКГС нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Свердловской области появилось около 3,9 тыс. современных общественных пространств.

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