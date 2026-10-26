В Свердловской области тариф на техосмотр транспорта вырастет на 5,6% с 2027 года

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2026. В Свердловской области предельный тариф на технический осмотр (ТО) всех видов транспорта на 2027 год вырастет на 5,6%. Это следует из постановления правительства региона от 22 октября.

Так, с начала года ТО для легкового автомобиля составит 1 тыс.270 руб. (текущий тариф — 1 тыс. 202 руб.). Техосмотр микроавтобусов подорожает на 115 руб. — до 2173 руб. Обслуживание более крупных автобусов с массой свыше 5 т обойдется в 2 тыс. 625 руб. Для городского наземного электротранспорта тариф составит 1 тыс. 273 рубля.

Стоимость ТО для мототехники — около 446 руб., тариф для мототехники, которую используют в служебных целях оперативные службы, — 490 руб. Самый дорогой тариф для тяжелых грузовиков с массой более 12 т, приспособленных для перевозки опасных грузов, — 3 тыс. 536 руб.