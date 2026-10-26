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В Свердловской области тариф на техосмотр транспорта вырастет на 5,6% с 2027 года

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2026. В Свердловской области предельный тариф на технический осмотр (ТО) всех видов транспорта на 2027 год вырастет на 5,6%. Это следует из постановления правительства региона от 22 октября.

Так, с начала года ТО для легкового автомобиля составит 1 тыс.270 руб. (текущий тариф — 1 тыс. 202 руб.). Техосмотр микроавтобусов подорожает на 115 руб. — до 2173 руб. Обслуживание более крупных автобусов с массой свыше 5 т обойдется в 2 тыс. 625 руб. Для городского наземного электротранспорта тариф составит 1 тыс. 273 рубля.

Стоимость ТО для мототехники — около 446 руб., тариф для мототехники, которую используют в служебных целях оперативные службы, — 490 руб. Самый дорогой тариф для тяжелых грузовиков с массой более 12 т, приспособленных для перевозки опасных грузов, — 3 тыс. 536 руб.

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20 ноября 202511:44

В Свердловской области с 2026 года подорожает техосмотр

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2025. С 1 января 2026 года в Свердловской области будут действовать новые, повышенные предельные тарифы на техосмотр. Согласно проекту постановления Региональной энергетической комиссии, цены вырастут примерно на 9%. Это уже вторая волна повышения тарифов подряд: в прошлом году они увеличились на 7,5%. Новые расценки выглядят следующим образом. Для стандартного легкового автомобиля стоимость техосмотра возрастет с 1097 до 1202 руб. Для микроавтобусов, рассчитанных на перевозку более восьми человек, тариф составит 2057 руб., что на 178 руб. больше, чем сейчас.