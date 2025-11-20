ГлавнаяНовости дня
20 ноября 202514:43

В Свердловской области с 2026 года подорожает техосмотр

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2025. С 1 января 2026 года в Свердловской области будут действовать новые, повышенные предельные тарифы на техосмотр.

Согласно проекту постановления Региональной энергетической комиссии, цены вырастут примерно на 9%. Это уже вторая волна повышения тарифов подряд: в прошлом году они увеличились на 7,5%.

Новые расценки выглядят следующим образом. Для стандартного легкового автомобиля стоимость техосмотра возрастет с 1097 до 1202 руб. Для микроавтобусов, рассчитанных на перевозку более восьми человек, тариф составит 2057 руб., что на 178 руб. больше, чем сейчас. Техосмотр для пикапов и легких грузовиков до 3,5 т обойдется в 1315 руб., что на 114 руб. выше текущей стоимости. Мототехника также подорожает: вместо 386 руб. теперь придется платить 422 руб.

Для более тяжелых транспортных средств тарифы будут еще выше. Техосмотр автобуса будет стоить 2485 руб., а тяжелого грузовика — 2588 руб. Если грузовик перевозит опасные грузы, стоимость увеличится до 3349 руб.

