Минцифры подготовило рекомендации по защите ЦОД от беспилотников

УрБК, Москва, 26.10.2026. Минцифры РФ утвердило рекомендации по комплексной защите центров обработки данных (ЦОД) от атак беспилотников и других воздушных угроз. Документ предусматривает физическое укрепление объектов, резервирование критически важных сервисов и взаимодействие операторов с силовыми структурами, сообщает газета «Коммерсантъ».

Рекомендации распространяются на проектируемые, строящиеся и действующие дата-центры в России независимо от формы собственности и оператора. В Минцифры подтвердили завершение разработки документа и его направление профильным организациям.

Согласно рекомендациям, критически важные ЦОДы разделят на три категории в зависимости от последствий возможного повреждения. К первой отнесут стратегические объекты, выход из строя которых может нарушить ключевые государственные функции. Вторая категория включает дата-центры, обеспечивающие работу экономически и социально значимых систем регионального и отраслевого уровня. Третья охватывает корпоративные объекты, повреждение которых приведет к существенным потерям отдельных организаций без масштабных последствий для государства.

Для разных категорий предусмотрят отдельные критерии защищенности. Среди предлагаемых мер — снижение заметности действующих ЦОДов с воздуха, использование физических заграждений, радиоэлектронных средств и систем противодействия воздушным угрозам. Конструкции объектов должны защищать машинные залы, системы охлаждения и электроснабжения от ударной волны и осколков.

Также предлагается резервировать критически важные сервисы, создать единый ситуационный центр и наладить взаимодействие операторов дата-центров с Минобороны, МЧС, Росгвардией и экстренными службами.

Как отмечает издание, рекомендации разработали после атак беспилотников на пять ЦОДов «Яндекса», Сбербанка и VK в разных регионах России. 21 октября Минцифры сообщило о создании отраслевого штаба по защите сетей связи от внешних угроз.