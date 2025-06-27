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«МегаФон» построил два центра обработки данных в Екатеринбурге и Твери

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2025. «МегаФон» построил два центра обработки данных (ЦОД) в Екатеринбурге и Твери. Речь идет о специализированных сооружениях с цифровым оборудованием, необходимым для размещения, хранения и обработки больших объемов информации, которыми пользуются абоненты. Они предназначены для хранения и резервного копирования данных, их появление обеспечивает дополнительную надежность работы сети, сообщает пресс-служба компании.

«МегаФон» построил два центра обработки данных в Екатеринбурге и Твери
Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

Запуск новых ЦОДов обусловлен стремительным ростом трафика и цифровизации различных сфер жизни, что требует от оператора расширения собственной инфраструктуры.

«Мы повышаем производительность инфраструктуры существующих ЦОДов и строим новые площадки, ориентируясь на требования энергоэффективности и высокой производительности вычислительных мощностей. Нам удалось спроектировать и построить с нуля дата-центры, учитывающие инженерный опыт крупных ИТ-компаний и собственную техническую экспертизу. Реализованные решения помогли повысить эффективность работы ЦОДов на 25%, благодаря чему мы в разы смогли обеспечить большую плотность эксплуатации сегмента ИТ-инфраструктуры. Это дает возможность развития новых услуг и сервисов, соответствующих требованиям по качеству, надежности и доступности», — отметил Александр Брязгин, директор по энергетическим системам и ЦОД МегаФона.

Оба дата-центра используют одни и те же инженерные решения, компоненты, процессы и стандарты. Площадь каждого объекта — порядка 800 кв. м, каждый вмещает по 110 стоек. Общая потребляемая мощность серверного оборудования составит 1 МВт при размещении стандартных стоек по 7 кВт. Кроме того, в проекте заложена возможность установки высоконагруженных стоек до 15 кВт и расширение мощности до 1,5 МВт.

Отметим, что новые ЦОДы входят в геораспределенную сеть «МегаФона» общей емкостью более 10 тыс. стоек, которая охватывает 115 центров обработки данных, расположенных по всей стране и построенных по единым стандартам качества. В числе ключевых объектов — комплекс ЦОДов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге и Хабаровске.

«МегаФон» постоянно расширяет имеющуюся в его распоряжении инфраструктуру по хранению данных. В этом году планируется запуск двух крупных центров обработки данных с принципиально новой конструкцией в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Каждый из них обладает большим объемом инфраструктуры с потенциалом к расширению.
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