ЕВРАЗ НТМК автоматизировал учет промышленного такелажа

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026. ЕВРАЗ НТМК внедрил цифровую систему учета съемных грузозахватных приспособлений (СГП) с использованием NFC-меток. Всего в базе предприятия числится около 2 тыс. ед. такелажа, к ней подключены более 260 пользователей. Инвестиции в разработку и внедрение составляют 5 млн руб.

В пресс-службе ЕВРАЗа сообщили, что стропы, траверсы и другие грузозахватные приспособления относятся к зоне повышенного производственного риска. С их помощью перемещают тяжелые грузы, и даже минимальный дефект создает угрозу для жизни сотрудников и сохранности инфраструктуры. Каждый такой элемент требует регулярного осмотра и поверки. Раньше учет велся вручную в бумажных журналах. Это усложняло контроль за сроками и приводило к избыточным закупкам оснастки.

Теперь каждый элемент СГП оснащается уникальной NFC-меткой с защищенным серийным номером. При считывании метки с помощью мобильного приложения «ТОРО ЕВРАЗ» система отображает цифровой паспорт изделия: наименование, место хранения, дату последнего осмотра, Ф.И.О. ответственного сотрудника. Встроенные алгоритмы автоматически уведомляют о приближении сроков обязательного инструментального осмотра. Если метка повреждена или отсутствует, это фиксируется в приложении, и информация попадает в электронный журнал.

Помимо контроля за безопасностью система обеспечивает сквозной прозрачный учет, сокращает ручной труд и дает экономический эффект. Оцифровка исключает практику неконтролируемого снабжения подразделений «про запас». Оснастка теперь выдается строго по подтвержденной потребности с учетом имеющихся резервов, сокращая неликвидные остатки на складах.

«В корпоративной системе движения ТМЦ получать полную информацию по СГП может не только мастер, но и любой сотрудник. Это упрощает идентификацию бесхозных приспособлений: достаточно считать метку, чтобы система показала владельца и полную историю эксплуатации. До конца года все подразделения ЕВРАЗ НТМК переведут на новую систему учета», — рассказали в пресс-службе.