ГлавнаяНовости
Сегодня17:01

ЕВРАЗ НТМК автоматизировал учет промышленного такелажа

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2026. ЕВРАЗ НТМК внедрил цифровую систему учета съемных грузозахватных приспособлений (СГП) с использованием NFC-меток. Всего в базе предприятия числится около 2 тыс. ед. такелажа, к ней подключены более 260 пользователей. Инвестиции в разработку и внедрение составляют 5 млн руб.

В пресс-службе ЕВРАЗа сообщили, что стропы, траверсы и другие грузозахватные приспособления относятся к зоне повышенного производственного риска. С их помощью перемещают тяжелые грузы, и даже минимальный дефект создает угрозу для жизни сотрудников и сохранности инфраструктуры. Каждый такой элемент требует регулярного осмотра и поверки. Раньше учет велся вручную в бумажных журналах. Это усложняло контроль за сроками и приводило к избыточным закупкам оснастки.

Теперь каждый элемент СГП оснащается уникальной NFC-меткой с защищенным серийным номером. При считывании метки с помощью мобильного приложения «ТОРО ЕВРАЗ» система отображает цифровой паспорт изделия: наименование, место хранения, дату последнего осмотра, Ф.И.О. ответственного сотрудника. Встроенные алгоритмы автоматически уведомляют о приближении сроков обязательного инструментального осмотра. Если метка повреждена или отсутствует, это фиксируется в приложении, и информация попадает в электронный журнал.

Помимо контроля за безопасностью система обеспечивает сквозной прозрачный учет, сокращает ручной труд и дает экономический эффект. Оцифровка исключает практику неконтролируемого снабжения подразделений «про запас». Оснастка теперь выдается строго по подтвержденной потребности с учетом имеющихся резервов, сокращая неликвидные остатки на складах.

«В корпоративной системе движения ТМЦ получать полную информацию по СГП может не только мастер, но и любой сотрудник. Это упрощает идентификацию бесхозных приспособлений: достаточно считать метку, чтобы система показала владельца и полную историю эксплуатации. До конца года все подразделения ЕВРАЗ НТМК переведут на новую систему учета», — рассказали в пресс-службе.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
18 июля 202318:19

Заказать дизайн мобильного приложения

Эффективно работать в сети интернет, не имея мобильного приложения, сейчас уже просто невозможно. Абсолютно все пользователи смартфонов выбирают именно этот формат, ведь приложение имеет массу преимуществ по сравнению с обычным сайтом. Пользоваться им проще и безопаснее. Единственное, что может заставить задуматься в необходимости приложения, – это его стоимость. Действительно данную услугу нельзя назвать дешёвой, по крайней мере, в том случае, если его разработкой занимаются профессионалы, однако все вложения точно себя окупят вскоре после запуска. Заказать дизайн мобильного приложения уже
31 марта 202318:19

Как открыть маркетплейс: ключевые факторы успеха

Как открыть маркетплейс? Этот вопрос актуален для тех, кто хочет организовать масштабный бизнес. Прежде всего, стоит заняться разработкой приложения для маркетплейса – комплексный процесс, который включает в себя множество звеньев. Давайте узнаем, что это такое, какие типы мобильных маркетплейсов существуют, что нужно учитывать при их создании. Мобильные маркетплейсы – это платформы, которые позволяют пользователям совершать покупки и продажи товаров и услуг на своих мобильных устройствах. Такие приложения отличаются рядом преимуществ: — позволяют пользователям легко и удобно делать покупки
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
27 августа 202618:19

ЕВРАЗ КГОК автоматизировал планирование ремонтов карьерных самосвалов

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2026. ЕВРАЗ КГОК внедрил цифровую систему технического обслуживания БелАЗов. Проект охватывает парк из 57 машин и автоматизирует передачу данных между учетными платформами. Это позволяет формировать график ремонтов с точностью до дня и сокращает долю ручного труда при планировании. В пресс-службе предприятия сообщили, что специфика работы в карьере требует строгого соблюдения сроков техобслуживания. Горная техника эксплуатируется без выезда на стационарные посты, поэтому любое ТО проводится на месте с доставкой бригад, инструмента, расходных материалов и запчастей.