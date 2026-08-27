ЕВРАЗ КГОК автоматизировал планирование ремонтов карьерных самосвалов

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2026. ЕВРАЗ КГОК внедрил цифровую систему технического обслуживания БелАЗов. Проект охватывает парк из 57 машин и автоматизирует передачу данных между учетными платформами. Это позволяет формировать график ремонтов с точностью до дня и сокращает долю ручного труда при планировании.

В пресс-службе предприятия сообщили, что специфика работы в карьере требует строгого соблюдения сроков техобслуживания. Горная техника эксплуатируется без выезда на стационарные посты, поэтому любое ТО проводится на месте с доставкой бригад, инструмента, расходных материалов и запчастей. Отклонения в планировании могут приводить к дополнительным затратам: перепробегу машин, простою персонала, сбоям в снабжении.

Специалисты комбината и «ЕвразТехники» объединили три информационно-аналитические системы в единый цифровой контур. Сведения о моточасах и пробеге теперь автоматически передаются в базу данных о ремонтах ИАС КСР, а затем в модуль планирования SAP-ТОРО. Умные алгоритмы самостоятельно расставляют приоритеты сервисных работ, учитывая критичность узлов для надежности машины и регламентные требования для выпуска техники на линию. Точные даты ремонтов и потребность в материалах рассчитываются автоматически.

«На следующем этапе планируется интегрировать решение с бортовой интеллектуальной мониторинговой системой самосвалов. Телематические датчики начнут передавать данные без участия операторов, и машина будет самостоятельно информировать о необходимости обслуживания. Это позволит перейти к автоматическому предиктивному обслуживанию парка», — рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа.